EEUU: Senadora republicana votará contra Trump

Washington, 24 mar (Prensa Latina) La senadora estadounidense Lisa Murkowski dijo hoy que no votaría por el expresidente Donald Trump y tampoco descartó la posibilidad de abandonar el Partido Republicano (GOP, sigla que lo identifica en inglés).

“En absoluto” apoyaría a Trump en las elecciones generales de noviembre, expresó la legisladora por Alaska en una entrevista concedida a la CNN este domingo.

Murkowski afirmó que desearía que los republicanos hubieran nominado a alguien por quien ella pudiera votar, pero que “ciertamente no puede apoyar a Donald Trump”.

Cuando se le preguntó si podría abandonar el partido y anticipó que se consideraba “de mentalidad muy independiente”, al añadir que simplemente lamentaba que el partido al parecer “se esté convirtiendo en un partido de Donald Trump”.

La senadora no dio una respuesta de sí o no, pero comentó: “Estoy atravesando tiempos políticos muy interesantes. Dejémoslo así”.

Si Murkowski abandonara el GOP sería una buena noticia para los demócratas, que se enfrentan a un mapa muy complicado para las elecciones al Senado de noviembre venidero.

Tres de sus escaños actuales están a elección en estados rojos y varios más, en estados indecisos. Casi no hay oportunidades de obtener escaños que actualmente ocupan los republicanos, y no hay margen de error, dada su muy estrecha mayoría, recordó el diario The New York Times.

La senadora, quien trabajó en la Cámara Alta por más de 20 años y fue durante mucho tiempo más moderada que muchos de sus colegas de partido, tuvo algunas posiciones que son poco comunes en su formación política.

Murkowski apoya el derecho al aborto y fue critica de Trump, incluso al votar para condenarlo en su juicio político después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Advirtió el periódico que la mayoría de los republicanos electos, incluso aquellos que denunciaron a Trump después del asalto a la sede del Congreso federal, volvieron a alinearse detrás del exmandatario cuando quedó claro que será el candidato presidencial en 2024.

La declaración de Murkowski de que no votará por el exocupante del Despacho Oval la coloca en compañía de un pequeño número de republicanos prominentes anti-Trump, entre ellos el senador Mitt Romney de Utah y la exrepresentante Liz Cheney de Wyoming.