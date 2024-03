Buscan desaparecidos tras colapso de puente en EEUU por choque de carguero

Washington, 26 mar (Prensa Latina) Equipos de rescate buscan a siete personas desaparecidas en el río Patapsco tras colapsar hoy el puente Francis Scott Key, en la ciudad estadounidense de Baltimore, en Maryland, al colisionar un buque carguero contra su estructura.

Son impresionantes las imágenes que circulan en la televisión local, que captaron el momento en que el puente metálico de 2,5 kilómetros de largo se derrumbó luego de la embestida del buque de carga con bandera de Singapur.

Varios vehículos cayeron al agua y de momento dos personas fueron rescatadas vivas, una de ellas trasladada a un hospital de la zona y su estado es grave, según informó el jefe de bomberos de la ciudad, James Wallace, quien señaló que esa es «una cifra dinámica», pues puede cambiar.

Los llamados de emergencia se produjeron alrededor de la 1:30 de la madrugada del martes, hora local del este de Estados Unidos, para notificar que un navío había chocado contra un pilar del puente.

El alcalde de Baltimore, Brandon M. Scott, escribió en X que está «consciente del incidente en Key Bridge y se encuentra en camino hacia él (puente)» y subrayó que se mantiene en contacto con los bomberos y el personal rescatista que “está en el lugar y se están realizando esfuerzos».

BREAKING: Francis Scott Key Bridge in Baltimore almost entirely collapsed after being struck by a cargo ship, sending multiple vehicles and up to 20 people plunging into the harbor below – video pic.twitter.com/yGtqvj59Gp

