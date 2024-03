Más de 100 pacientes y 60 trabajadores continúan atrapados en el Hospital de Al Shifa de Gaza

Beirut, 30 Mar. (EUROPA PRESS) – Un total de 107 pacientes y 60 miembros del personal sanitario continúan atrapados en el Hospital de Al Shifa de Ciudad de Gaza dos semanas después del inicio de la ofensiva militar israelí contra estas instalaciones, según ha denunciado el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

«Todavía hay 107 pacientes atrapados que estaban reunidos en el Edificio de Desarrollo de Recursos Humanos en condiciones inhumanas, sin agua, sin electricidad y sin medicinas», ha explicado el Ministerio en un comunicado difundido en redes sociales.

De los más de 100 pacientes que se encuentran atrapados, 30 son pacientes que no pueden moverse. «La ocupación ha impedido todos los intentos de evacuar a estos pacientes a través de instituciones internacionales», ha reprochado.

Por ello, el Ministerio de Sanidad advierte de que «las vidas de estos pacientes están en grave peligro» y pide por ello a la comunidad internacional «adoptar medidas urgentes para salvar sus vidas».

Este mismo sábado el Ejército israelí ha identificado a otros tres altos cargos del movimiento islamista Hamás muertos durante la incursión en el Hospital de Al Shifa. El pasado jueves, Israel anunció la muerte en este hospital del jefe de recursos humanos y suministros de Hamás, Raad Thabet.

A group of Palestinian civilians were forced to leave their homes in the vicinity of the Al Shifa Medical Complex in Gaza City this morning and head east due to the intensity of the Israeli attacks in the area. pic.twitter.com/55m0t4ALYY

— Quds News Network (@QudsNen) March 30, 2024