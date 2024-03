Una fuerte explosión se produce en un depósito de municiones en Indonesia

Jakarta, 30 mar (Sputnik).- Una fuerte explosión se produjo este sábado en el depósito de municiones del Mando Militar Regional en la ciudad indonesia de Bekasi, informó la cadena de televisión local Kompas TV.

«El sábado (…) en el depósito de municiones del comando militar regional (…) se produjo una explosión masiva. El ejército indonesio pidió a todas las partes que se mantengan alejadas del lugar de la explosión, ya que se teme que puedan producirse nuevas explosiones «, señala la nota.

Según el medio, los bomberos siguen dudando en llevar a cabo las labores de extinción por la posibilidad de que se produzcan nuevas explosiones.

Los lugareños informan que la explosión se produjo hacia las 18.15 horas (11.15 GMT) y que el fuego no ha disminuido, sino que se hizo cada vez más intenso.

El jefe de bomberos y rescate de Bekasi, Namar Naris, indicó que los bomberos esperan en una puerta a un kilómetro de distancia del incendio y aguardan nuevas instrucciones de los agentes locales.

Local media has broadcast amateur footage of a massive fire that has broken out at an ammunition storage depot in Indonesia’s West Java on Saturday. Kompas TV reported that the facility was a military location. pic.twitter.com/INPjls7v8M

— AppleSeed (@AppleSeedTX) March 30, 2024