Una masa de hielo antártico como Francia registra sacudidas a diario

Washington, 1 Abr. (EUROPA PRESS) – La plataforma de hielo Ross, la más grande de la Antártida con un tamaño similar a Francia, registra sacudidas al menos una vez al día, como resultado del empuje de una corriente de hielo.

«Descubrimos que toda la plataforma se mueve repentinamente entre 6 y 8 centímetros una o dos veces al día, provocado por un deslizamiento de una corriente de hielo que fluye hacia la plataforma de hielo», dijo en un comunicado Doug Wiens, profesor de ciencias terrestres, ambientales y planetarias de la Universidad de Washington en St.Louis. «Estos movimientos repentinos podrían desempeñar un papel en el desencadenamiento de terremotos y fracturas en la plataforma de hielo».

La plataforma de hielo de Ross es un labio flotante de hielo que se extiende sobre el océano desde los glaciares del interior.

Los científicos están interesados en las interacciones entre las plataformas de hielo y las corrientes de hielo en parte porque les preocupa la estabilidad de las plataformas de hielo de la Antártida en un mundo en calentamiento.

Las plataformas de hielo actúan como frenos para los glaciares y corrientes de hielo, ralentizando su viaje hacia el mar donde se derriten, permitiendo así que se acumule más hielo en el continente. Si una plataforma de hielo colapsa, este soporte desaparece y los glaciares pueden fluir más rápido. Una vez que desembocan en el océano, contribuyen al aumento del nivel del mar.

El nuevo estudio, publicado en Geophysical Research Letters, se centra en el movimiento provocado por la corriente de hielo de Whillans, uno de los aproximadamente media docena de grandes ríos de hielo de rápido movimiento que desembocan en la plataforma de hielo de Ross.

«Uno no detectaría el movimiento simplemente sintiéndolo», dijo Wiens. «El movimiento se produce durante un período de varios minutos, por lo que no es perceptible sin instrumentación. Por eso el movimiento no se ha detectado hasta ahora, a pesar de que la gente ha estado caminando y acampando en la plataforma de hielo de Ross desde la época del gran exploradores Robert F. Scott y Roald Amundsen.»

El movimiento de la plataforma de hielo de Ross es provocado por un movimiento relativamente repentino (en términos glaciales) de la corriente de hielo llamado evento de deslizamiento. Es algo similar al «deslizamiento» que ocurre a lo largo de una falla antes y durante un terremoto.

Según el escenario que observaron Wiens y su equipo, una gran sección de la corriente de hielo de Whillans, que mide más de 100 km por 100 km, permanece estacionaria mientras el resto de la corriente de hielo avanza lentamente. Luego, una o dos veces al día, la gran sección se tambalea hacia la plataforma de hielo de Ross.Puede moverse hasta 40 cm (16 pulgadas) en unos pocos minutos, dijo Wiens.

Los estudios de corrientes de hielo durante los últimos 50 años muestran que algunas corrientes de hielo se aceleran y otras se desaceleran. Los científicos pueden utilizar sismógrafos para detectar el movimiento repentino de las corrientes de hielo y ayudar a comprender qué controla este movimiento. Wiens y su equipo viajaron a la Antártida en 2014 para colocar los sismógrafos utilizados en este estudio.

«He publicado varios artículos sobre los eventos de deslizamiento de Whillans Ice Stream en el pasado, pero hasta ahora no había descubierto que toda la plataforma de hielo Ross también se mueve», dijo Wiens.

Los investigadores no creen que estos eventos de deslizamiento estén directamente relacionados con el calentamiento global causado por el hombre. Una teoría es que son causados por la pérdida de agua en el lecho de Whillans Ice Stream, lo que lo hace más «pegajoso».

El estrés y las deformaciones asociados con los eventos de deslizamiento son similares a los que se observan para desencadenar terremotos de hielo en diferentes condiciones.

«En este punto, los terremotos y las fracturas son sólo parte de la vida normal de la plataforma de hielo», dijo Wiens. «Existe la preocupación de que la plataforma de hielo de Ross se desintegre algún día, ya que otras plataformas de hielo más pequeñas y delgadas lo han hecho. También sabemos que la plataforma de hielo de Ross se desintegró durante el último período interglacial (hace unos 120.000 años) y eso provocó una rápida pérdida de hielo a los otros glaciares y corrientes de hielo que lo alimentan».