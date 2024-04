10 consejos para cuidar tu refrigerador ante cambios de voltaje

Cuando hablamos de cuidar los electrodomésticos de nuestra casa, el refrigerador ocupa un lugar especial en la lista. Este aparato es esencial en nuestro día a día, manteniendo nuestros alimentos frescos y seguros para el consumo.

Pero, ¿qué pasa cuando se enfrenta a cambios de voltaje? Aquí te damos 10 consejos para el mantenimiento de refrigeradores y asegurar su óptimo funcionamiento a pesar de las fluctuaciones eléctricas.

1. Mantenimiento preventivo

El mantenimiento de tu refrigerador de manera preventiva ayuda a asegurar su eficiencia energética, al mismo tiempo que prolonga su vida útil. A continuación, algunos pasos clave que debes seguir:

Revisar y limpiar las bobinas del condensador regularmente: la acumulación de polvo puede hacer que tu refrigeradora trabaje más, aumentando el consumo de energía. Mantener limpios los drenajes de descongelación: esto previene el sobreflujo de agua y los daños asociados a la humedad. Verificar el sellado de la puerta: un sello de puerta defectuoso permite la fuga de aire frío, forzando a la refrigeradora a trabajar más de lo necesario. Asegurarse de que esté nivelado: un aparato desbalanceado puede cerrar mal sus puertas o funcionar de manera ineficiente.

Realizar estas tareas básicas de mantenimiento puede prevenir problemas futuros, ahorrándote tiempo y dinero en reparaciones costosas.

2. Invierte en un regulador de voltaje

Uno de los mejores consejos para proteger tu refrigerador es invertir en un regulador de voltaje. Este dispositivo puede estabilizar el flujo eléctrico, protegiendo a tu aparato de picos de voltaje que podrían dañarlo severamente. Al hacerlo, no solo mejoras la calidad de la energía eléctrica que llega a tu hogar, beneficiando no solo al electrodoméstico sino a todos tus electrodomésticos, sino que también reduces el riesgo de sobrecalentamiento de los componentes eléctricos, prolongando la vida útil de tu equipo.

3. Desconéctalo durante tormentas eléctricas

Desconectar tu refrigerador durante una tormenta eléctrica es una medida de precaución que puede prevenir daños causados por picos de voltaje. Protege los circuitos electrónicos de tu aparato contra sobretensiones repentinas, una práctica recomendada no solo para refrigeradoras sino para todos los dispositivos valiosos en tu hogar.

Además, considera la posibilidad de instalar un sistema de protección contra sobretensiones integral en tu hogar para ofrecer una capa adicional de seguridad a todos tus electrodomésticos, reduciendo así la necesidad de desconectarlos manualmente durante cada tormenta.

4. Mantén los ventiladores limpios

Mantener los ventiladores de tu refrigerador limpios es crucial para su buen funcionamiento. La acumulación de polvo puede hacer que el motor trabaje más de lo necesario, aumentando el consumo de energía y haciéndolo susceptible a daños durante fluctuaciones de voltaje.

La limpieza regular asegura que el aire circule correctamente y el motor no se sobrecaliente, manteniendo la eficiencia del sistema de refrigeración. Este proceso puede ser tan simple como usar un cepillo suave o un aspirador con un accesorio para eliminar el polvo de los ventiladores y las áreas circundantes, mejorando así la circulación del aire y la eficiencia energética.

Fuente: iStock

5. Revisa la instalación eléctrica de tu hogar

Es fundamental asegurarse de que la instalación eléctrica de tu casa esté en buenas condiciones para proteger todos tus electrodomésticos, incluyendo la refrigeradora. Una instalación defectuosa puede causar variaciones de voltaje dañinas.

Considera contratar a un electricista calificado para realizar una revisión completa y actualizar el sistema si es necesario, incluyendo la instalación de protectores contra sobretensiones en el tablero eléctrico.

Verifica que tu hogar cumpla con las normativas eléctricas locales y que todos los electrodomésticos estén correctamente conectados a tomas de tierra, lo cual es esencial para prevenir daños durante fluctuaciones eléctricas y garantizar la seguridad de tu hogar.

6. No sobrecargues los enchufes

Conectar demasiados aparatos a un mismo enchufe o extensión puede causar caídas de voltaje y, potencialmente, dañar tu electrodoméstico. Asegúrate de distribuir bien los electrodomésticos para evitar este riesgo. Una buena regla general es utilizar una regleta de enchufes con protección contra sobrecargas para dispositivos menos exigentes y reservar tomas individuales para aquellos aparatos que consuman más energía, como tu refrigerador. Esto no solo protege tus dispositivos, sino que también previene riesgos de incendio.

7. Ajusta la temperatura adecuadamente

Mantener tu refrigerador en una temperatura adecuada no solo es importante para la conservación de los alimentos sino también para su eficiencia energética. Un aparato que no tiene que esforzarse demasiado es menos propenso a sufrir daños ante un cambio de voltaje.

Idealmente, el refrigerador debe estar entre 3°C y 4°C y el congelador a -18°C. Este ajuste óptimo asegura que tus alimentos se conserven correctamente sin forzar el funcionamiento del aparato.

8. No ignores las señales de advertencia

Si tu refrigerador comienza a hacer ruidos extraños, no enfría correctamente o muestra cualquier señal de mal funcionamiento, no lo ignores. Estas pueden ser señales de que algo no está bien y que necesita atención antes de que un cambio de voltaje pueda empeorar la situación.

Actuar a tiempo puede evitar reparaciones costosas o la necesidad de reemplazar tu electrodoméstico. Algunas señales comunes a tener en cuenta incluyen:

Ruidos inusuales: zumbidos, clics o golpeteos que no son normales.

Ciclos de enfriamiento constantes: si el motor parece nunca apagarse.

Partes calientes al tacto: como los lados de la refrigerador.

Acumulación excesiva de hielo en el congelador o falta de enfriamiento adecuado.

9. Considera el uso de fuentes de energía alternativas

En zonas propensas a variaciones extremas de voltaje o cortes de luz, considerar el uso de generadores o sistemas de energía ininterrumpida (UPS) para electrodomésticos esenciales como la refrigeradora puede ser una buena inversión. Estas soluciones pueden proporcionar una fuente de energía estable durante interrupciones, protegiendo tus alimentos de estropearse y tu equipo de posibles daños. Es una medida especialmente valiosa en áreas donde los cortes de electricidad son frecuentes o prolongados.

Fuente: iStock

10. Educación continua

La tecnología avanza y con ella, las mejores prácticas para el cuidado de nuestros electrodomésticos. Saber lo último en mantenimiento puede hacerte ahorrar tiempo y dinero.

Suscríbete a newsletters de marcas reconocidas, participa en foros de discusión y asiste a talleres o seminarios sobre electrodomésticos. Estar al día con las innovaciones tecnológicas y consejos de conservación te ayudará a optimizar el rendimiento del equipo y prolongar su vida útil.

Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar de los beneficios de tu refrigerador sin preocuparte por las fluctuaciones de la red eléctrica. El mantenimiento preventivo y la atención a las señales de tu aparato son las mejores tácticas en el cuidado de tu electrodoméstico