El Gobierno chino ofrece ayuda a los damnificados por el terremoto en Taiwán

Pekín, 3 abr (Sputnik).- El Gobierno nacional de China está dispuesto a prestar asistencia a los damnificados tras el fuerte terremoto que sacudió este miércoles a la isla de Taiwán, aseguró la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Zhu Fenglian.

«Estamos siguiendo atentamente la situación y los últimos sucesos, estamos dispuestos a prestar asistencia y apoyo a los damnificados por esta emergencia», dijo Zhu.

La funcionaria remarcó que el Gobierno nacional está preocupado por la contingencia y se solidariza con sus connacionales de Taiwán que resultaron afectados.

Según los medios, el terremoto de magnitud 7,3 registrado a las 7.58 de la mañana dejó al menos cuatro muertos y medio centenar de heridos.

De acuerdo con el centro sismológico de China, el epicentro del terremoto se ubicó frente a las costas de la localidad de Hualien, en el este de Taiwán.

#UPDATE The warning center of the Chinese Ministry of Natural Resources has lifted the tsunami alert issued after the earthquake.

Live updates: https://t.co/oxYQIae35O pic.twitter.com/OzVMweU5ZZ

— CGTN (@CGTNOfficial) April 3, 2024