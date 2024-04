Médicos especialistas mantienen protesta en Costa Rica

San José, 8 abr (EP/PL).- Médicos especialistas mantienen hoy sus posturas de suspender el trabajo extra y las guardias, ante la falta de consenso con la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) por mejoras salariales y laborales.

Como ya lo habían anunciado, desde el pasado 1 de abril los miembros del gremio de médicos especialistas dejaron de hacer esas prestaciones después de las 16:00, hora local, como medida firme para lograr sus demandas.

Tres días después la CCSS declaró que existe escasez de esos profesionales en 10 áreas, entre ellas, anestesiología y recuperación, cardiología y cirugía general.

Horas después en esa misma jornada anunció un ajuste técnico del 10,16 por ciento sobre el salario de los médicos generales y especialistas.

Sin embargo, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) aseguró que el ajuste técnico salarial aprobado por la junta directiva de la CCSS no forma parte de las negociaciones y solicitudes de su movimiento.

Una vez más, la Junta Directiva de la institución demuestra su renuencia a la negociación y al diálogo, acordando ajustes salariales unilaterales que no corresponden a las solicitudes del movimiento de no realización de tiempo extraordinario y su poca seriedad con respecto a las consecuencias lamentables que pueda tener la no atención de nuestros pacientes, señaló el presidente del Siname, Mario Quesada.

El sindicato médico insiste en que busca la implementación de un salario global definitivo y competitivo, así como mejores condiciones laborales que eviten la fuga y fomenten la retención de los especialistas en la CCSS.

Además, acusan a la entidad de poca seriedad ante las consecuencias que se podían enfrentar en las próximas horas.

Por otra parte, la presidenta ejecutiva de la CCSS Marta Esquivel afirmó que los salarios que exigen los médicos especialistas de la institución, según su criterio, son imposibles de pagar.

Fundada en 1943, la Caja es la encargada de la seguridad social de Costa Rica y administra dos grandes seguros: salud y pensiones, así como coordina y ejecuta programas de prevención y asistencia a gran parte de la población de esta nación centroamericana.