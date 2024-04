Boletín de deportes

Estos son los titulares:

-Engrosa RPDC colección de medallas en Copa Mundial de Pesas

-Seguridad reforzada por partido PSG-Barcelona en París

-Español Alcaraz descarta competir en el Masters de Montecarlo

-Tenis suma medallas a Bolivia en I Juegos Bolivarianos juveniles

– – –

PESAS

Pyongyang, 9 abr (Prensa Latina) Las pesistas Jong Chun Hui y Song Kuk Hyang enriquecieron la cosecha de medallas de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) en la Copa Mundial de Halterofilia 2024, informó hoy la agencia estatal de noticias ACNC.

En la división de 76 kilogramos, Jong conquistó preseas doradas en envión (145 kilos) y total (259), pues en el arranque debió conformarse con la plata al alzar 114, uno menos que la francesa Maria Fegue.

– – –

FÚTBOL

París, 9 abr (Prensa Latina) El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, anunció hoy que la seguridad será reforzada mañana aquí para el partido PSG-Barcelona en la Champions de fútbol por la amenaza lanzada por el grupo terrorista Estado Islámico.

La protección será particular para este juego de cuartos de final, pero no será el único sitio bajo vigilancia, porque los terroristas pueden golpear en lugares donde no los esperan, dijo a la prensa a propósito del esperado encuentro en el Parque de los Príncipes, donde resultarán pocas sus cerca de 49 mil butacas.

– – –

TENIS

Mónaco, 9 abr (Prensa Latina) El español Carlos Alcaraz, tercera raqueta del mundo, descartó hoy competir en el Masters mil de Montecarlo a causa de una lesión en el brazo derecho, reveló el tenista en sus redes sociales.

“He estado trabajando en Montecarlo e intentando recuperarme hasta el último momento de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, pero no ha sido posible y no puedo jugar. Tenía muchas ganas de jugar…. ¡Nos vemos el año que viene!”, escribió el actual campeón de Wimbledon.

– – –

JUEGOS BOLIVARIANOS

Sucre, Bolivia, 9 abr (Prensa Latina) Un motivo de regocijo para Bolivia constituye hoy la medalla de plata conquistada en dobles femenino por las tenistas Natalia Trigosso y Nathalie Marinovitch en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024.

Esta dupla cayó en la final ante las colombianas Mariana Higuita y Valentina Mediorreal por un doble 1-6.