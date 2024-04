desde Estudiante de China cursa un Posgrado en Lingüística en la UCR

San José, 9 Abr (DNP/SEP).- “Soy una estudiante extranjera, el chino es mi lengua materna y el español es la segunda lengua, siempre quiero explorar la posibilidad de enlazar estas dos lenguas e intercambiar la riqueza cultural de ellas”, así sintetiza desde China Mingyue Qin el nacimiento de la inquietud de realizar su Tesis «Análisis de la traducción de la subtitulación chino-español en las películas wuxia de Zhang Yimou, para optar por el grado de Maestría Académica en Lingüística.

Mingyue Qin vive EN Liuzhou, China. Tiene una familia conformada por su esposo, Xinkui Li y un hijo de 5 meses que se llama Yulin. “Me siento afortunada, porque mi bebé me ha acompañado en el proceso de terminar mi tesis y hacer la defensa. Ha sido una experiencia única y especial”, señala Qin quien tiene una licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes de la Universidad de La Habana en Cuba.

Experiencia de estudios en Costa Rica

“Como la Universidad de Costa Rica es una de las mejores universidades en Centro América y el Caribe, por eso quería estudiar en esta universidad para tener el buen resultado y calidad en mi estudio”, destaca Qin.

Durante 5 años, Mingyue vivió en Costa Rica para realizar sus estudios de posgrado en Lingüística. “Me gusta mucho este país. Siempre disfruté caminar por todo lado del país y probar los mejores cafés. He cosechado muchas amistades preciosas. No es solo una experiencia de estudio, sino me ha ayudado a reconstruirla forma de vivir. Trabajaba cuando estudiaba, eso no era fácil. Tuve que adaptarme a vivir en una país extranjero, aprender a distribuir el tiempo y el dinero, y aprender a ser fuerte al frenar todo tipo de dificultades”.

Para Qin la actividad de la traducción es un medio de transmisión cultural, en el cual el efecto de la sociedad se ve reflejado en las referencias culturales que se expresan en los idiomas. “Partiendo de allí, me surgió la idea de hacer una investigación sobre el trabajo de traducción entre el chino y el español”.

Una de las líneas de investigación del programa de Posgrado en Lingüística es la lingüística aplicada, una disciplina que se concentra en el análisis y en la solución de diferentes problemas relacionados con el lenguaje y con las lenguas en uso.

“La tesis de Qin resulta especialmente relevante para el programa de posgrado, pues contribuye de manera significativa al avance de la lingüística aplicada en el ámbito de la traducción”, destacó Dra. Gabriela Cruz Volio, Directora del Posgrado en Lingüística.

Para la Dra. Flora Jiménez Segura, Decana del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica, que Mingyue Qin haya elegido la Universidad de Costa Rica para realizar un posgrado, solo demuestra la calidad, solidez y prestigio de nuestra enseñanza superior. También demuestra las posibilidades de estudio que ofrece Posgrados UCR a estudiantes extranjeros ubicados en diferentes países del mundo y que pueden optar por una maestría, ya sea que se trasladan a Costa Rica o realizan sus estudios en maestrías 100% virtuales.

“Esta investigación posee un alcance tanto a nivel nacional como a nivel internacional, dado que la traducción cumple una función primordial en la interconexión de culturas. Como lo demuestra Mingyue Qin en su tesis, las películas wuxia constituyen un género artístico clásico arraigado en la cultura china, lo que implica la presencia de numerosas referencias culturales que reflejan una visión de mundo. La traducción de los subtítulos de estos filmes al español posibilita que las personas hispanohablantes se aproximen a los aspectos culturales chinos representados en las películas wuxia, facilitando así un entendimiento más amplio y enriquecedor”, destacó Cruz.

Les compartimos la entrevista completa con Mingyue Qin.

¿Sus estudios (primaria, secundaria y universidad) los realizó en China? ¿Cómo se llama la universidad donde estudió?

Nací y vivía en China. Nunca había pensado en estudiar en otro país hasta que gané una beca entre los gobiernos chino-cubano. Fui a Cuba a culminar mi estudio de licenciatura en Lengua Española para no hispanohablantes en la Universidad de La Habana.

¿Cómo nace la idea de la investigación?

Soy una estudiante extranjera, el chino es mi lengua materna y el español es la segunda lengua, siempre quiero explorar la posibilidad de enlazar estas dos lenguas e intercambiar la riqueza cultural de ellas. Durante el estudio lingüístico, la actividad de traducción es un medio de transmisión cultural, en el cual el efecto de la sociedad se ve reflejado en las referencias culturales que se expresan en los idiomas. Partiendo de allí, me surgió la idea de hacer una investigación sobre el trabajo de traducción entre el chino y el español.

¿Por qué eligió las películas wuxia de Zhang Yimou?

Wuxia es un género artístico único y representativo de la cultura china que me ha traído desde mi infancia. Me fascinan su expectativa hacia la justicia y la libertad, y su manifestación con los maestros de artes marciales. Por otro lado, Zhang Yimou es uno de los directores de cine chinos más reconocidos en el escenario mundial. Este director ha tenido proyectos sobre las películas wuxia y participó en la creación y redacción de los guiones. Su intención de interpretar la cultura wuxia no solo por las escenas cinematográficas, sino a través de las conversaciones de los personajes provee la posibilidad de identificar los culturemas y analizarlas en su contexto específico. Las películas que conforman las muestras son: Héroe (英雄, Yīngxióng, 2002), La casa de las dagas voladoras (十面埋伏, Shímiànmáifu, 2004) y Sombra (影, Yǐng, 2018).

¿Cuál es el aporte de la investigación para la sociedad?

Esta investigación se justifica en el hecho de que las particularidades de las referencias culturales dan cuenta de diferencias significativas en la manera de concebir el mundo en cada cultura. Los culturemas de una lengua que se encuentran a disposición de las audiencias cinematográficas contribuyen al entendimiento de la lengua en sí y a una mejor comprensión de la sociedad a la cual pertenece. Es necesario implementar métodos y técnicas apropiadas que consideren los elementos culturales para presentar una subtitulación chino-español fiel y de calidad. Por tales razones, es innovador un estudio del género wuxia como este, y también es relevante para las futuras traducciones chino-español: dará sugerencias de traducción para algunas palabras típicas y frases hechas del contexto wuxia, ayudará a distinguir las connotaciones chinas, evitará producir inconsistencias culturales en el proceso de traducción sobre este género y servirá para superar la barrera lingüística y cultural entre el chino y el español.