Lula contraria al Congreso y permitirá que presos puedan visitar a sus familiares

Río de Janeiro (Brasil), 12 abr (Sputnik).- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva vetó parte de una ley aprobada por el Congreso Nacional que preveía prohibir que los presos en régimen semiabierto puedan visitar a sus familiares en ocasiones especiales.

«Entendemos que la prohibición de visita a las familias de presos que ya se encuentran en régimen semiabierto atenta contra los valores fundamentales de la Constitución», argumentó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, al confirmar el veto en rueda de prensa.

El ministro añadió, no obstante, que el Gobierno decidió «preservar» todas las otras restricciones que impusieron los congresistas, como la prohibición de las salidas de la cárcel para presos que hayan cometido delitos como homicidio, pedofilia, violación o robos a mano armada.

La intención de los parlamentarios era acabar con las salidas para todos los presos; en ese tipo de permisos, los reos pueden, además de visitar la familia, realizar cursos para mejorar su nivel educativo o insertarse en el mercado de trabajo y otro tipo de actividades de cara a su reinserción social.

Actualmente, las salidas temporales se conceden únicamente a los presos del régimen semiabierto que hayan cumplido un sexto de la pena total y que tengan un buen comportamiento.

La decisión de los congresistas de acabar con estos permisos a través de una ley se da después de que en enero de este año casi 3.000 presos aprovecharan la salida temporal de fin de año para fugarse, ya que no volvieron a la cárcel.

Tras la decisión de Lula de no acatar completamente la ley salida del Congreso, los parlamentarios podrán votar si aceptan o no ese veto, lo que se espera que genere más desgaste en la relación con el Gobierno, que no atraviesa su mejor momento. (Sputnik)