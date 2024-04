Israel ataca objetivos en Irán, Irak y Siria

Washington, 18 Abr (Sputnik/Europa Press/Xinhua).- Israel lanzó un ataque con misiles la madrugada de este viernes contra un emplazamiento en Irán, aseguró un funcionario estadounidense a ABC News.

El reporte se produjo poco después de que fuentes locales informaran de explosiones en Isfahán, en el centro de Irán, así como en la gobernación de As-Suwayda, en Siria, y en la zona de Bagdad y la gobernación de Babil, en Irak.

Según informó la agencia de noticias iraní Fars, los estallidos se escucharon cerca del aeropuerto y de la 8ª Base Aérea del Ejército.

En redes sociales también se han publicado videos, no confirmados, de Isfahán, en los que se pueden escuchar sirenas y defensas aéreas en funcionamiento.

Según la agencia IRNA, los medios de defensa antiaérea están operando en varias provincias de Irán, además, los vuelos a Teherán, Isfahán y Shiraz, así como a los aeropuertos de otras regiones del país han sido suspendidos.

Israel conducting airstrikes in Iran right now. Reports of Isfahan, Natanz (not confirmed) and this video from Tabriz

IRGC claiming explosions happened from inside Iran

US officials confirmed Israeli strikes

Additional strikes reported in Iraq and Syria pic.twitter.com/hefgvUrVDa

