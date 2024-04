Blinken advierte «riesgo real» de que ayuda a Ucrania llegue demasiado tarde si demora más

Washington, 19 abr (Sputnik).- Si el Congreso legislativo de EEUU retrasa aun más su votación sobre el proyecto de ley de asistencia a Ucrania, existe el riesgo de que sea demasiado tarde para ayudar a Kiev, declaró este viernes el secretario de Estado (canciller) estadounidense, Antony Blinken.

«Lo más importante es conseguir que se vote esta ayuda y sacarla adelante y, lo sé, supondrá una profunda diferencia y marcará una profunda diferencia casi de inmediato… ¿Es demasiado tarde? No. Si se hace ahora, no es demasiado tarde. Si no ocurre o lleva mucho más tiempo, hay un riesgo real de que sí sea demasiado tarde», advirtió.

Blinken hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la isla italiana de Capri, donde participa de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete (G7, integrado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, la Unión Europea y Reino Unido).

La Cámara de Representantes de EEUU tiene previsto votar este sábado por la noche un paquete de ayuda a Ucrania por 60.840 millones de dólares. (Sputnik)