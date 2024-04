Borrell denuncia la falta de avances en todos los ámbitos del acuerdo en Gaza

Bruselas, 22 abr (Sputnik).- El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, señaló la falta de avances en los tres ámbitos principales para resolver la situación en torno a la Franja de Gaza.

«No hay avances en la liberación de rehenes, no hay perspectivas de un alto el fuego, no hay mitigación de la catástrofe humanitaria (…). No habrá estabilidad ni seguridad en la región de Medio Oriente mientras continúe la guerra en Gaza», dijo Borrell en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de Exteriores en Bruselas.

El alto diplomático añadió que los países de la Unión Europea tienen la intención de invitar al ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, y al nuevo primer ministro palestino, Mohamad Mustafa, al próximo Consejo de ministros de Exteriores para tratar la situación.

En marzo pasado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que el Gobierno había aprobado planes operativos para una operación militar terrestre en la localidad de Rafah, cercana a la frontera con Egipto, y agregó que el ejército se estaba preparando para evacuar a los civiles de la ciudad.

El 15 de abril, varios medios de comunicación informaron que Israel decidió retrasar su ofensiva militar después del ataque con misiles y drones de Irán.

Muchos países, incluidos Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se oponen a esta operación, pero Netanyahu afirma que ésta es la única manera de lograr una victoria decisiva sobre el movimiento palestino Hamás.

El 7 de octubre de 2023, un ataque coordinado sobre Hamás contra más de 20 comunidades israelíes se saldó con aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los que cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.

En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento más de 34.000 palestinos muertos y más de 77.000 heridos.

Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región. (Sputnik)