China lanza nave espacial tripulada Shenzhou-18

Jiuquan, 25 abr (Xinhua) — China lanzó hoy jueves la nave espacial tripulada Shenzhou-18 para enviar a tres astronautas a su estación espacial Tiangong en órbita para una misión de seis meses.

La nave espacial, colocada sobre un cohete portador Gran Marcha-2F, despegó desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China.

Los miembros de la tripulación de la Shenzhou-18 son Ye Guangfu, Li Cong y Li Guangsu, y Ye es el comandante de la misión, informó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China (CMSA, siglas en inglés).

La misión Shenzhou-18 es el segundo viaje de Ye al espacio, luego de su participación como miembro de la tripulación durante la misión Shenzhou-13 de octubre de 2021 a abril de 2022. Para Li Cong y Li Guangsu, ésta es su primera aventura espacial.

The launch mission of China’s Shenzhou-18 manned spaceship has been declared a complete success. pic.twitter.com/F62lSknm8r

— China Xinhua News (@XHNews) April 25, 2024