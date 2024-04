Abren espacio a reforma constitucional en El Salvador

San Salvador, 28 abr (Prensa Latina) Sectores afines al gobierno en la Asamblea Legislativa de El Salvador abren hoy espacios para introducir una reforma a la Constitución a pesar del escaso tiempo para debatirla.

“La Constitución lo que manda es que una Asamblea hace la reforma y la otra la ratifica. Si llega alguna reforma, nosotros vamos a apoyar, a respaldar, incluso en la última plenaria y tenemos hasta el 30 de abril, el 30 de abril a las 11:59 podemos hacer la última reforma”, dijo Guillermo Gallegos, diputado del Partido Gran Alianza Nacional (GANA).

El político que cambio su bandera de Arena, donde militó nueve años, para fundar GANA, aseveró que antes de retirarse está dispuesto a apoyar cualquier iniciativa de reforma constitucional que impulse Nuevas Ideas o el presidente Nayib Bukele. Gallegos quien quedará fuera del foro legislativo a partir del 1 de mayo de 2024, fue de los que impulsó que GANA prestara su bandera a Bukele para correr en las elecciones de 2019 en las cuales salió victorioso.

En declaraciones al Diario El Mundo, el aún diputado aseveró que hasta ahora no existe una propuesta de reforma pero si llega “van a contar con mi respaldo porque si llegan van a hacer cosas que el presidente cree conveniente para que puedan funcionar las instituciones o puedan darse mejores condiciones, pero al momento no he visto (propuestas)”.

Se espera que en algún momento, un estudio o propuesta de reforma constitucional sometido al presidente Nayib Bukele por un equipo Ad Hoc presidido por el abogado y vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sea enviado a la Asamblea Legislativa.

Este estudio consta de 216 modificaciones a los 274 artículos de la Constitución vigente, de las cuales 182 son reformas puntuales a artículos, 147 corresponden a nuevos contenidos y 35 a mejora en la redacción, de igual forma siete son nuevos artículos incorporados, ocho son sustituciones de otros artículos y 19 son derogatorias de artículos.

La idea sometida a la consideración de Bukele abarca un amplio espectro de temas, entre ellos el reconocimiento de derechos a sectores históricamente invisibilizados, como los pueblos indígenas y los colectivos LGTBI (Arts. 3 y 64).

Asimismo incluye la ampliación de las garantías para el derecho de defensa (Art. 12) y la incorporación de nuevas tutelas como el Habeas Data (Art 2, 174, 247) y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y el derecho a la verdad (Art. 17), incorporación del Estado de Emergencia (Art. 29), según una misiva envida por Ulloa al gobernante.

En la propuesta se incluirían aspectos novedosos en el país como la incorporación de las instituciones de la democracia directa: plebiscito, referéndum, revocatorio de mandato e iniciativas ciudadanas (Art. Único, 72, 83, 131, 168), algo que permitirá que sea el soberano quien decida el rumbo del país.

Un aspecto que pudiera ser escabroso es la regulación del plazo para la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia en un periodo presidencial (Art. 88) y también la ampliación a seis años del periodo presidencial a partir de 2029 cuando Bukele debería abandonar el poder.

El Equipo Ad Hoc propuso, además, dejar absolutamente claro en la Constitución, que para que una persona que ejerza el cargo de presidente de la República pueda reelegirse, deberá dejar transcurrir por lo menos un período presidencial, algo que pudiera ser controversial si Bukele decidiera mantenerse otro periodo a partir de 2029.

Para poder ser candidato a la reelección, quien ejerza la Presidencia deberá dejar transcurrir por lo menos un periodo de tiempo equivalente a su mandato presidencial, señala la propuesta en mano del presidente.

Sin dudas el tema es complejo y no faltarán interpretaciones de quienes apoyan o están en contra de la reforma constitucional, aunque hay que tener en cuenta que el partido Nuevas Ideas y Bukele controlan hoy todas las ramas del poder en el país.