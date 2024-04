EEUU dice que la propuesta de acuerdo de Israel es «extraordinariamente generosa»

Washington, 23 Abr. (EUROPA PRESS) – El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado este lunes que la última propuesta de acuerdo presentado por Israel al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un alto el fuego en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de los rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre es «extraordinariamente generosa» y ha expresado su deseo de que el grupo islamista palestino «adopte la decisión correcta».

«Hamás tiene ante sí una propuesta que es extraordinariamente generosa», ha señalado Blinken desde Arabia Saudí, a donde se ha desplazado para el Foro Económico Mundial. «Lo único que está entre el pueblo de Gaza y un alto el fuego es Hamás». «Tienen que decidir, y tienen que decidir rápido», ha sostenido Blinken, quien ha dado las gracias a Egipto y Qatar por sus esfuerzos de mediación.

Así, ha reiterado el «apoyo firme» de Estados Unidos a Israel para lograr que «lo que pasó el 7 de octubre no vuelva a pasar», al tiempo que ha reseñado que Washington «está decidido también a hacer todo lo posible para poner fin al sufrimiento humano que vemos a diario en Gaza». «La forma más rápida de poner fin a esto es un alto el fuego y la liberación de rehenes», ha argumentado.

Blinken ha lamentado que la población gazatí ha quedado «atrapada» en «un terrible intercambio de fuego provocado por Hamás» y ha reiterado su rechazo a la posibilidad de que el Ejército de Israel lance una ofensiva contra la ciudad de Rafá (sur), en la frontera con Egipto, sin un «plan» para garantizar la protección de los civiles, en medio de las advertencias de la comunidad internacional sobre el impacto humanitario de un asalto de este tipo.

«Hemos dicho claramente que, en ausencia de un plan para que los civiles no sufren daños, no podemos apoyar una ofensiva contra Rafá», ha reiterado Blinken, que ha agregado que Estados Unidos «aún no ha visto ese plan» por parte de las autoridades de Israel, que han amenazado con lanzar el ataque en caso de que Hamás rechace la última propuesta para un acuerdo de alto el fuego.

En otro orden de cosas, Blinken ha incidido en «la necesidad de estar preparados para un plan de día después sobre Gaza», incluidos aspectos relacionados con «seguridad», «gobernanza», «ayuda humanitaria» y «reconstrucción». «Se ha hecho mucho trabajo, pero es necesario trabajar más», ha defendido, antes de abundar en que «está claro que en ausencia de un horizonte político real para los palestinos, será más difícil, sino imposible, tener un plan coherente para Gaza».

El secretario de Estado estadounidense ha defendido además que uno de los caminos a los que hace frente la región de Oriente Próximo pasa por la «integración» de Israel en la región, «algo que Israel ha buscado desde su creación», y que «los palestinos vean satisfechas sus aspiraciones legítimas a un Estado», lo que permitiría «poner fin, de una vez por todas, al ciclo de violencia, destrucción y profunda inseguridad».

«El otro camino es un ciclo interminable de inseguridad», ha señalado Blinken, quien ha reconocido que «todos los implicados deben adoptar decisiones difíciles para el futuro» y ha insistido en señalar a Irán como «principal amenaza» para los países de Oriente Próximo. De esta forma, ha indicado que la respuesta «más efectiva» para Irán y Hamás «sería que Israel tenga relaciones normales con todos los países de la región y la materialización de un Estado palestino».

Así, ha señalado que Estados Unidos y Arabia Saudí han llevado a cabo «un trabajo intenso durante los últimos meses, también antes del 7 de octubre» de cara a una posible normalización de las relaciones entre Riad y el Gobierno israelí, algo que, según las autoridades saudíes, pasa por la creación previa de un Estado palestino.

«El trabajo que Arabia Saudí y Estados Unidos han realizado juntos en términos de nuestros propios acuerdos está potencialmente muy cerca de la finalización», ha revelado, si bien ha subrayado que «para eso es necesaria calma en Gaza y un camino creíble hacia un Estado palestino». «Cuando la pregunta hipotética o retórica sea algo real, la gente tendrá que adoptar decisiones», ha apostillado.

El desplazamiento de Blinken a Arabia Saudí es parte de una nueva gira diplomática en la región que le llevará también a Israel y Jordania, tal y como confirmó el sábado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, quien desveló que el jefe de la diplomacia estadounidense «recalcará también la importancia de evitar la propagación del conflicto y abordará los esfuerzos en marcha para lograr una paz y seguridad duradera en la región, también a través de un camino hacia un Estado palestino independiente con garantías de seguridad para Israel».

Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, han denunciado hasta ahora cerca de 34.500 muertos, a los que se suman más de 480 en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en ataques perpetrados por colonos.