Argentina mantendría «lateralización» del tipo de cambio en corto plazo, afirma experto

Buenos Aires, 30 abr (Xinhua) — El escenario cambiario en Argentina dibuja una «lateralización» del dólar en el corto plazo como consecuencia de una menor circulación de pesos (moneda local) y la favorable evolución de las exportaciones que posibilita una óptima oferta de divisas, sostuvo hoy martes el economista Gustavo Neffa.

En comentarios ofrecidos a Xinhua, el director de la consultora financiera «Research for Traders» se refirió al actual panorama económico local en el que se combinan una aún elevada inflación pese a la desaceleración de su ritmo, la baja progresiva de la tasa de interés y un tipo de cambio que aumenta solo al 2 por ciento mensual muy por debajo del alza de precios.

«El Banco Central mantiene una política de menores pesos en la calle, ya que no hay déficit fiscal, por lo que tampoco se emite para financiar al Tesoro. El Banco Central (BCRA) ya no está transfiriendo al Tesoro fondos para financiar sus desequilibrios, por eso el dólar se mantiene relativamente en calma», expresó Neffa.

La estabilidad de la divisa estadounidense se produce además ante la baja de la tasa de política monetaria que generalmente desincentiva sobre los instrumentos de ahorro en moneda local e impulsa una mayor demanda de dólares.

No obstante, apuntó Neffa, «hasta ahora la baja de las tasas de interés no ha tenido un gran impacto (en el dólar). Apenas despertó algo que está dormido desde febrero, que es el dólar implícito desde sus mínimos y en no más del 3 por ciento».

Por su parte, el dólar oficial reflejado por el Banco Central mantiene un ritmo de ascenso del 2 por ciento mensual («crawling peg») frente a una inflación que recién en abril comenzaría a ser de un dígito más cercano al 10 por ciento.

En ese sentido, Neffa consideró que «si el dólar no se moviera volveríamos a fines de junio al atraso cambiario del año 2017, que pondría en riesgo la salida exportadora que tanto necesita la Argentina para generar de manera genuina los dólares por la vía del comercio exterior».

«El presidente Javier Milei ya ha dicho que el ‘crawling peg’ del 2 por ciento no se toca, pero los mercados de futuros del dólar oficial esperan una suba mayor en los próximos dos meses, y después más», comentó.

Para el economista, en el corto plazo se espera que el dólar, tanto en el segmento oficial como en el paralelo, mantenga la estabilidad por la buena evolución de las exportaciones y las expectativas de normalización de la economía.

«Este año Argentina debería redondear más de un punto porcentual de superávit de cuenta corriente en relación al Producto Bruto Interno (PBI), lo que tranquiliza al mercado cambiario, más aún en el inicio de los cuatro mejores meses en materia de liquidación de exportaciones agropecuarias», dijo.

«Ya en junio posiblemente veamos presiones al alza pero seguramente este año será otro año en el que la inflación le gane al dólar y se vuelva a apreciar en términos relativos», acotó.

Mientras tanto, la política del Banco Central de bajar cada vez más la tasa de interés llevándola del 133 por ciento al asumir el presidente Milei al 60 por ciento actual, ha influido en normalizar las expectativas inflacionarias, añadió el director de «Research for Traders».

«Influyen tanto la recomposición de las reservas internacionales netas del Banco Central como las menores expectativas de inflación», enfatizó.

Consultado sobre la posibilidad de eliminar los estrictos controles cambiarios que rigen en el país desde el 2019, el economista descartó que se levante el «cepo» en el corto plazo.

«Descarto a corto plazo que las haya aunque sí se pueden levantar restricciones en el mercado de capitales para operar los dólares financieros, pero no levantando el cepo cambiario que hoy rige para particulares; quizás a fin de año pueda darse otro escenario ya que se requieren dólares para poder afrontar la demanda que surgiría de tal levantamiento», concluyó el economista.