Milei rechaza devaluación y carga contra los «fundamentalistas del atraso cambiario» en Argentina

Buenos Aires, 4 may (Xinhua) — El presidente de Argentina, Javier Milei, rechazó hoy sábado la posibilidad de devaluar el peso (moneda nacional) ante el dólar, y cargó contra los «fundamentalistas del atraso cambiario», a los que acusó de impulsar una devaluación que, según explicó, licuaría salarios y provocaría un aumento de la pobreza en el país sudamericano.

El mandatario publicó este día un mensaje a través de la red social X bajo el título «Fundamentalistas del atraso cambiario, una pregunta», mensaje en el que criticó a quienes denomina de esa manera, aunque sin especificar, por pedir la devaluación del peso.

«Si Argentina tiene una presión fiscal formal agobiante, una infraestructura deficiente y mercados poco abiertos que dificultan la competencia, lo que nos hace caro en dólares ¿les parece justo pedir devaluación para licuar los salarios en dólares y así aumentar la pobreza?», preguntó el mandatario.

Milie deslizó que «acaso ¿no sería mejor ir por reformas estructurales que nos permitan ser competitivos sin castigar al salario real? ¿No les alcanza con casi 90 años de una receta inválida? Si no hay déficit fiscal, si no sube la base monetaria, si suben las reservas y no hay brecha, ¿no estaremos ante un reacomodamiento de precios ante la distorsión del pasado? ¿Acaso ello no se manifestaría en precios altos en dólares?», consultó el jefe de Estado.

La víspera, el diario local La Voz del Interior, de la provincia de Córdoba (centro) explicó que «desde hace varias semanas el Gobierno está enviando señales de que la política cambiaria no se modificará y que no habrá devaluación, ni cambios bruscos. Por otra parte, ratificó la política de ajustes diarios del dólar a un ritmo de 2 por ciento mensual que lleva adelante el Banco Central».

«Un sector de economistas y analistas sostiene que este esquema no puede perdurar en el tiempo porque los exportadores optarán por no liquidar a estos precios», explicó el medio noticioso.

El Gobierno argentino ha dispuesto un severo ajuste del gasto público desde diciembre a la actualidad en un contexto de contracción económica y medidas para tratar de contener la inflación.

De acuerdo con el ministro de Economía, Luis Caputo, la inflación está volviendo a niveles de un dígito mensual, luego de haber alcanzado una cifra récord de 25,5 por ciento mensual en diciembre pasado.

Analistas privados consultados recientemente por el Banco Central estimaron una proyección de precios cercana al 10 por ciento en abril y de 189,4 por ciento interanual para 2024.