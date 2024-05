Candidato a presidente panameño Mulino se muestra confiado del triunfo

Ciudad de Panamá, 5 may (Sputnik).- El candidato a presidente de Panamá de los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, José Raúl Mulino, recibió este domingo a periodistas, minutos antes de concurrir a votar en el distrito de Atlapa, y se mostró confiado en lograr la victoria en las elecciones que se realizan este domingo.

«Vamos a votar y vamos a ganar», enfatizó el candidato en rueda de prensa.

El exministro de Seguridad Pública y de Gobierno y Justicia durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) se refirió a la consulta sobre quien sería su vicepresidente, y advirtió: «Yo no puedo elegir vicepresidente y no tengo nombre de lo que no va a ser. Yo no tengo ningún problema en eso. Yo vine al mundo solo, y sigo solo, salgo con mi familia, mi esposa, mi hijo y mi nieto».

«El vicepresidente tiene primero legitimidad porque es electo con el presidente, y segundo en misiones importantes lleva la representación del presidente cuando así se asigne, pero esas cosas se suplen con ministros de Estado o enviados especiales, o asesores presidenciales», relativizó el candidato que lleva ventaja en las encuestas.

El viernes, la Corte Suprema de Justicia ratificó la postulación de Mulino como candidato presidencial de los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, la cual fue impugnada con argumentos de inconstitucionalidad.

Ocurre que Mulino partía originalmente como compañero de fórmula de Martinelli, quien fue inhabilitado para contender por el Tribunal Electoral (TE), al ser condenado a 128 meses de cárcel y 19,2 millones de dólares de multa por lavado de dinero.

Las elecciones generales de Panamá iniciaron este domingo con la apertura a las 07.00 horas (12.00 GMT) de las 7.577 mesa de votación instaladas a nivel nacional, anunció el Tribunal Electoral en un comunicado.

En el padrón electoral están registrados 3.004.083 personas, que además del presidente y el vicepresidente escogerán a los 71 diputados de la Asamblea Nacional y 20 del Parlamento Centroamericano, y las autoridades municipales. (Sputnik)