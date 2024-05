¿Referéndum de qué, para qué y para beneficiar a quiénes?

Columna Poliédrica

El referéndum del año 2007 ha sido el peor engaño que ha recibido el pueblo costarricense. Recordar esa coyuntura es fundamental para no volver a caer en los mismos errores y sufrir consecuencias iguales o peores a las que hemos tenido; se trata, por decir lo menos, de un acto para que entendamos los intereses que hay detrás de este tipo de consultas.

El referéndum para aprobar o no el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, Centroamérica y República Dominicana (TLC) no fue lo que dijeron que sería. Basta recordar a quien ejercía la Presidencia de la República en aquel entonces, cuando decía que los motociclistas iban a andar en motos marca BMW, cosa que no solo nunca ocurrió sino que la realidad ha devenido a peor; es decir, la mayoría de la población costarricense ha visto cada vez más largo el poder acceder a ese tipo de bienes y servicios, menos a ese tipo de marcas.

El TLC polarizó a la sociedad costarricense. Eso fue así porque los grupos con mayor poder adquisitivo lograron engañar a mucha gente, principalmente, a los más pobres. Lo perverso de todo esto es que al cabo de más de 15 años, tenemos una sociedad más polarizada en relación con el ingreso y los beneficios del TLC, solo ha llegado para una parte del sector exportador.

Los hermanos Arias Sánchez y sus vasallos, le mintieron descaradamente al pueblo costarricense. Hay muchas personas responsables del desastre de sociedad que nos han legado, pero estos personajes han sido claves para el deterioro del Estado Social costarricense y para el deterioro del Estado de Derecho que también estamos sufriendo en la actualidad; en otras palabras, los hechos muestran que todas las bondades que le ofrecieron a la gente, fueron una gran mentira.

El referéndum tiene sentido cuando el pueblo cuenta con información correcta, no manipulada, en relación con lo que se va a votar. En aquella ocasión las universidades públicas advirtieron de los efectos que iba a tener el TLC, situación que no era nueva porque se había estudiado sus efectos en sociedades como la mexicana; en consecuencia, cada vez que se plantea un referéndum, debemos preguntarnos: ¿qué intereses económicos, políticos y sociales están detrás de este tipo de propuestas?

No hay almuerzo gratis decían nuestros abuelos. Nadie promueve estas cosas para beneficiar a todos los que formamos la sociedad costarricense, lo anterior se debe a que detrás de esto siempre hay grupos específicos que serán beneficiados; se puede personalizar estos procesos, en esta ocasión se puede hablar de Rodrigo Chaves o de Otto Guevara, pero lo más importantes es preguntarse a qué grupo o grupos representan estos personajes que impulsan estos mecanismos de consulta.

El pueblo costarricense no puede permitir ser engañado nuevamente. Debe exigir que los temas de referéndum sean verdaderamente importantes y no los que se han propuesto en esta oportunidad, no se trata de que la democracia directa se use para decidir cuestiones que son de la actividad ordinaria de la Asamblea Legislativa; en otras palabras, un tema para referéndum no puede ser si se tiene que hacer una obra de infraestructura o si se debe cambiar las jornadas de trabajo, los temas de referéndum deberían ser, por ejemplo, de carácter estructural, a saber: si el régimen político debe avanzar a uno parlamentario o si se debe hacer un cambio en la división política y crear una o dos provincias más en el territorio nacional.

Basta ya de tanta tontería, no solo del Poder Ejecutivo sino también de parte de los otros poderes de la República. Tanta estupidez lo que hace es generar pesadumbre en la población costarricense y deslegitimar a los poderes públicos.

(*) Andi Mirom es Filósofo

