La UE alerta a China de que se opondrá al desequilibrio comercial

Bruselas, 6 may (Sputnik).- Europa no tolerará una balanza comercial negativa con China, advirtió la jefa de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, al reunirse este lunes en París con el presidente del país asiático, Xi Jinping.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo a mediados de abril que el déficit comercial con China ascendió el año pasado a la «asombrosa» cifra de 291.000 millones de euros, equivalente al 1,7 por ciento del PIB del bloque comunitario.

«Hoy hemos debatido un desequilibrio significativo que es motivo de gran preocupación. Como ya hemos demostrado, seguiremos protegiendo nuestras empresas, nuestras economías», aseguró Von der Leyen.

La política afirmó que China había «inundado los mercados de la UE» con productos subvencionados, como coches eléctricos y acero.

«China también sigue apoyando activamente su producción. Junto con una demanda interna que no aumenta, el mundo no puede aceptar la sobreproducción de China, por lo que he pedido a China que aborde el exceso de capacidad», consignó la presidenta de la CE.

Al mismo tiempo, Von der Leyen prometió coordinar los esfuerzos de Bruselas con el Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) y los países en desarrollo.

Aseveró que los Veintisiete están dispuestos a defender el mercado europeo si es necesario, ya que no piensan aceptar una situación que pueda conducir a su desindustrialización.

«Nuestro mercado está abierto a la competencia leal y a la inversión, pero no si afecta a la seguridad y nos deja indefensos», subrayó Von der Leyen.

Calificó las relaciones con Pekín de «complicadas» y agregó que una China que «juega según las reglas» es útil para la UE, pero Europa no eludirá las «decisiones difíciles» necesarias para proteger su economía y su seguridad.

La jefa de la CE llegó a París para reunirse con el presidente Xi Jinping, que está de gira por Europa pero no tiene previsto visitar Bruselas, el corazón de la Unión Europea. (Sputnik)