Aceptación de tregua por Hamás hizo que Israel atacara Rafah, opina diputado libanés

Beirut, 7 may (Sputnik).- La aceptación por el movimiento palestino Hamás de un cese del fuego con Israel obligó al Gobierno israelí a atacar inmediatamente la ciudad de Rafah en la Franja de Gaza, porque Tel Aviv desde el comienzo mismo no esperaba tal desarrollo de la situación y no pensaba desistir del plan de realizar una operación militar en esa ciudad, dijo a Sputnik este martes el parlamentario libanés Muhammad Khawaja.

Anteriormente, el movimiento Hamás anunció que aceptaba las condiciones del armisticio formuladas por los intermediarios de Catar y Egipto, en las que se estipula declarar el cese del fuego en tres etapas, de 42 días cada una, durante las cuales en la Franja de Gaza debe regir un pleno alto el fuego y efectuarse el canje de prisioneros israelíes por presos palestinos.

«La aceptación por Hamás de pactar el cese del fuego y el armisticio perturbó los planes de la parte israelí, obligándola a tomar la decisión de poner bajo su control el puesto de control de Rafah. Tel Aviv creía que Hamás estaría insistiendo en la aceptación de sus condiciones (…), lo que Israel usaría como pretexto para proseguir la guerra, pero la aceptación por la resistencia palestina de las condiciones (de Israel) puso a la parte israelí en una situación complicada y la obligó a atacar con urgencia Rafah», opina el diputado.

A juicio de Khawaja, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no estaba preparado para renunciar al plan de una operación militar en Rafah en ningún caso.

«Netanyahu no tenía variantes, porque de aceptar un armisticio él perderá el Gobierno, dado que una parte considerable de su Gabinete rechaza cualquier negociación», explicó.

La posición mantenida por Washington al respecto no cambia la situación, dijo.

«Israel a lo largo de varios meses estuvo preparando el suelo para invadir Rafah, con el pretexto de que allí se esconden, supuestamente, los líderes de la resistencia. Es la posición en la que surgieron divergencias con la parte estadounidense, puesto que la batalla por Rafah requiere una minuciosa preparación , dado que allí se encuentran unos 1,4 millones de refugiados procedentes de otras regiones de la Franja de Gaza», recordó el político y añadió que cuando surgen tales divergencias, Israel suele actuar basándose en su propia visión de la situación.

El Ejército israelí empezó ayer lunes una operación militar en Rafah, donde se encuentran cerca de 1,5 millones de palestinos que se vieron obligados a abandonar las partes norte y central de la Franja de Gaza.

El 7 de octubre de 2023, un ataque coordinado por Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.

En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento más de 34.680 palestinos muertos y más de 78.000 heridos.

Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región. (Sputnik)