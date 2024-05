Ordenan evacuar a toda la población de una ciudad del sur de Brasil por las inundaciones

Sao Paulo, 7 may (Xinhua) — Toda la población del municipio brasileño de Eldorado do Sul, en el estado de Río Grande do Sul (sur), será evacuada en las próximas horas debido a las inundaciones provocadas por las torrenciales lluvias que azotan la región.

«Voy a tener que evacuar toda la ciudad, voy a tener que sacar a todos (…) La ciudad está sin agua, sin electricidad e invadida por el agua (de las inundaciones)», afirmó el alcalde de Eldorado do Sul, Ernani Freitas, a la radio local.

De acuerdo con la prensa local, serían más de 40.000 habitantes los que tendrían que ser desalojados del municipio que forma parte de la región metropolitana de Porto Alegre, la capital regional, que está devastada por la crecida del río Guaíba, que causó inundaciones que afectan a la mayor parte del estado de Río Grande do Sul.

La destrucción de esta pequeña ciudad de agricultores y comerciantes que forma parte del Gran Porto Alegre va a provocar que «la reconstrucción demore entre uno y dos años», calculó Freitas.

La población de Eldorado do Sul deberá acudir a albergues ubicados en zonas altas de Porto Alegre y de otras ciudades de Río Grande do Sul, el estado que es vecino de Argentina y Uruguay.

En tanto, el gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, informó que el número de muertes ascendió a 95 (cuatro están bajo investigación).

Más de un millón de personas resultaron afectadas por las lluvias en el estado, hay 131 desaparecidos y 372 heridos, según el boletín de Defensa Civil del Estado, difundido la tarde de este martes.