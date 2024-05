Dos Pinos y CoopeDota se unen para crear nueva opción de café frío “Me Latte”

San José, 9 May (Elpaís.cr).- Mediante una alianza, la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos y Coopedota R.L. lanzaron el nuevo café frío «Me Latte», un producto con excelente sabor, un alto valor nutricional y fuente de proteína y calcio.

La tendencia en el mercado del consumo de cafés fríos ha ido en ascenso y ha alcanzado un notable nivel en Latinoamérica, informaron las dos cooperativas.

Resaltaron que respondiendo a esta creciente demanda y buscando satisfacer los antojos cafeteros de los costarricenses, Dos Pinos crea este lazo con Coopedota R.L, con la que comparte valores cooperativistas como el trabajo, la solidaridad y la calidad en sus materias primas.

Dos Pinos es referente en innovación, mejoramiento de procesos y nuevas tecnologías en la industria, desde la finca hasta la mesa, contribuyendo al mejoramiento de la salud de las familias y aportando bienestar y salud para todos los gustos y necesidades sin importar la edad.

Me Latte, es una experiencia que reúne el sabor auténtico del café costarricense con la leche de calidad que producen asociados cafetaleros de la región de Los Santos (Dota, Tarrazú y León Cortés) así como la leche producida por cerca de 1300 asociados productores de leche de todo el país.

El nuevo producto estará disponible en los sabores de Vainilla, Mocha y Cappuccino, en una presentación de 250 mililitros, con 30% menos azúcar añadida, sin edulcorantes ni colorantes artificiales.

“Esta alianza con Coopedota, nos permite innovar con productos de gran calidad y sabor. Además de mostrar el potencial que tiene la sinergia entre Cooperativas en el desarrollo económico y social de Costa Rica y cómo los productos que se generan se han destacado a nivel mundial por su calidad”, señaló Sofía Valverde, Gerente Regional de Comunicación y Relaciones Comunitarias de Dos Pinos.

Este producto está especialmente dirigido a una población de jóvenes y adultos jóvenes, con el objetivo de motivar el consumo de leche y café en poblaciones más tempranas, sin embargo, es apto para el consumo de cualquier persona.

Por su parte, Christian Chinchilla Valverde, Gerente General de Coopedota señala que la Cooperativa cuenta con más de 1000 asociados productores de café, quienes se han destacado por su esfuerzo, por el compromiso con el ambiente y la calidad de sus granos de oro.

“Cada cosecha es una historia de dedicación, no solo se cultiva café, cultivamos responsabilidad y amor por nuestras raíces. En Coopedota trabajamos arduamente para garantizar la excelencia desde la siembra hasta la recolección, dando lo mejor para llevar a cada uno de los hogares costarricenses, un café de calidad, de los ticos para los ticos. Las cooperativas se unen como pilares de solidaridad y colaboración. Hoy damos un paso más en el fortalecimiento de nuestros lazos, es un compromiso arraigado en la confianza mutua, el respeto y la visión compartida de un futuro más próspero para todos. Compartimos valores fundamentales; la equidad, la inclusión y el bienestar de nuestros asociados y colaboradores. Desde la Zona de Los Santos hasta su taza de café, representamos lo mejor de nuestra tierra y de nuestra gente, ser parte de Coopedota no sólo significa vender café juntos, si no trabajar para el bienestar de toda una comunidad y un país”, enfatizó Chinchilla.

Este producto es ideal para iniciar el día con más energía, y es un compañero perfecto en la universidad, el trabajo o en una reunión con amigos y familiares.

“Nuestro objetivo con esta nueva bebida es evocar familiaridad y crear momentos especiales alrededor de Me Latte. Porque el café no solo es una bebida, es la excusa perfecta para conectar con quienes más apreciamos. Con Me Latte, queremos llevar esa sensación de calidez y confort a todos los rincones de Costa Rica, dijo Valverde.

Me Latte Vainilla, Mocha y Cappuccino ya están disponibles en los principales puntos de ventas del país.