Venezuela: a los y las pensantes del PAC

Llegó la hora cero para las corrientes democráticas y de avanzada del PAC, se terminó el tiempo de seguir impasible y silencioso, testigo mudo de todo cuanto acontece en Venezuela; ha llegado la hora al brazo pensante del partido para decir lo que piensa, pues aunque se adverse al régimen de Maduro, los demócratas de cuerpo entero y chaleco brillante sabemos que el fin no justifica los medios, que la paz no se entrega a la primera asonada del hostil y calenturiento filibustero, Trump, sabiendo que las intenciones de él, sus razones, son las de apropiarse por la fuerza y la intimidación del petróleo, de los minerales y de otros recursos naturales al precio que sea, asunto absolutamente inadmisible a la moralidad democrática que siempre debe acompañar la gestión política.

Porque nuestra lucha y sus métodos contra el pensamiento autoritario y sus formas políticas se legitiman en la medida en que se justifiquen moral y éticamente, asunto que se viene abajo con el aguacero de las amenazas guerreristas de Trump y de su títere Guaidó, este último figurilla de un gobierno fantasma que ni canciller tiene, que no tiene territorio, y cuyo único apoyo proviene de los militares de Trump, y de una orquesta que él mismo dirige a su completo arbitrio y antojo, es que las energías pensantes del PAC deben manifestarse y actuar ante la URGENCIA de ser testigos ahora de un eventual estallido de guerra en nuestra región de inimaginables consecuencias.

Frente a la actitud mafiosa del régimen autoritario de Trump que, como todos sabemos, y no debemos hacernos los desentendidos, lo preside un ser absolutamente inmoral, con rasgos psicóticos, a quien no le importaría incendiar hasta los huesos “su” patio trasero, es que el pensamiento democrático del partido no debe seguir en silencio.

En el PAC sabemos que el diálogo y la negociación, que la democracia y la paz, son principios no negociables y que la consulta al pueblo, sea unas elecciones generales prontas y libres, son en Venezuela las llaves para destrancar el grave conflicto, no bajo un régimen de Guaidó, sino bajo un tutelaje neutral asumido por las Naciones Unidas. Frente a tanta angustia e incertidumbre el músculo pensante del PAC debe hacer sentir su parecer, como levantando aquella voz de Joaquín García Monge que tanta honra y gloria dio a nuestra patria.

(*) Allen Pérez es Abogado