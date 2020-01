Las guerras de Trump y las “trumpetas”del Apocalipsis.

Es muy posible que cuando el Apocalipsis se presente (If it does!), no lo entenderemos los mortales. Hoy por hoy, no llega a una tercera parte de la población mundial los creyentes, los otros dos tercios sencillamente “escucharían trompetas y no sabrán dónde”. El lenguaje que utilizó Juan en su libro, escrito en Patmos, es demasiado incomprensible para nuestra era, sería como hablarle de Internet a un judío de la galilea del tiempo de Jesús.

Los EEUU han estado en guerra desde su guerra (sic) de independencia hasta hoy, según datos de Jimmy Cárter recién dados en su discurso, siempre han encontrado donde invadir, su negocio no es ganar las batallas (remember Vietnam y Corea), su negocio es hacer y vender artículos de guerra y movilizar enormes cantidades de bienes y servicios durante ese tiempo; es una economía de guerra, siempre lo fue y siempre lo será, lo opuesto a China, que de paso ya los alcanzó en desarrollo económico y hegemonía mundial, sin necesidad de guerras. La China, si quitamos las masacres del tipo extraño conocido como Mao Tse Dong, ha estado más en paz que en guerra, parece que se saben de memoria “El arte de la guerra” de SunTzu, y lo practican con éxito.

Vienen las elecciones del año próximo, y no hay nada más nervioso que un gringo en tiempos convulsos, donde por lo general re eligen a su presidente aunque no les agrade: “no cambiar de caballo a mitad del Río”, lema del oeste salvaje. El gran Trump ha estado preparando en estos años su reelección perfecta, ha salido ileso de tantas y tantas batallas legales, sabe perfectamente que lo hará otra vez (sabe que los Clinton con su complejo de Kitschner, han debilitado y desacreditado al partido demócrata).

El estadounidense promedio, es decir el que vota, le tiene pavor al comunismo, entonces han echado a andar la idea de que una nube nacional de izquierda se cierne sobre ellos, una nube made in USA. Ahí aparece Donald Trump con su show, engañando a diestra y siniestra al pueblo, preparando una guerra local “en defensa de la libertad” en Venezuela, Nicaragua y Cuba. El andamiaje perfecto, ahí está en espera del momento preciso, para ayudar a ganar las primarias y luego las elecciones nacionales a Mr Trump. El tipo se las trae, tiene todo lo necesario para caer mal, si fuera candidato a un reinado de simpatía, perdería sin remedio, pero como se trata de un asunto de “seguridad nacional”, entonces otro gallo canta y ese gallo es él.

Muchas veces he pensado en la dicha de haber nacido en Costa Rica, y el hecho de que cuando joven tuve la oportunidad en New York de quedarme, no lo hice para irme a Mexico a estudiar. Después, ya especializado decliné tres propuestas para irme a hacer un fellowship, una de ellas al Joint Deseases de Manhattan, otra al Special Surgery, también en Manhattan. Fueron oportunidades únicas, que muchos amigos me recriminaron haber descartado, yo soy tropical totalmente y me siento bien en el trópico entre mis iguales.

Hace muchos años, mi hija antropóloga, me dijo en una conversación, que habíamos tenido la dicha de nacer en el lugar del mundo en que nos tocó nacer. Tiempo después entendí que era totalmente racional, es como criar una águila arpía en un gallinero, ella estaría muy triste siempre, deprimida. “Calabaza, calabaza, cada uno para su casa”, sabio dicho por cierto, vivimos en un paraíso, con los pesares o a pesar de los pesares de nuestros políticos eternos y del reinado de RECOPE y la albinocracia.

No me imagino ser súbdito de Trump o de la Reina Isabel, me deprimiría profundamente, me harían sentir poco menos que nada, aquí Charlie el breve, al menos no manda mayor cosa. Aún más, el único que ha mandado en este país los últimos cuarenta años ha sido Oscar, ahora con el fantasma de las denuncias, ciertas o falsas, ha quedado relegado al olvido.

¿Qué más quiere un tico, fuera de una imperial y un chifrijo? No creo que mucho, el costarricense es el ser más feliz del mundo, no lo dudo, cada vez me lo muestran mejor las circunstancias. Que la situación económica se ha ralentizado, si, pero de otro modo no habría tema en la Muni los viernes, serían fines de semana tristones. Ahora que el fútbol de primera división ha venido tan a menos, el tema de la economía ha llenado ese vacío espantoso.

Pero regresemos a Donald Trump, está preparando meticulosamente su plan de acción, mediante broncas en el vecindario mesoamericano, ganará las primarias republicanas y las elecciones presidenciales, no existe otra alternativa para el ciudadano estadounidense promedio, hay que apoyar al líder sea como sea, Truman y Bush hijo, fueron reelectos gracias a la guerra, como lo fueron Obama y Clinton. Esa propaganda electoral es infalible, creo que de ahí han sacado los Nicas sus continuos alegados de invasión de Costa Rica, para ganarse el pueblo contra el invasor, y les resulta mágico siempre.

Por ahora, a mis amigos progres les animo a no deprimirse, aguanten un poco más y no aflojen, concéntrense en Villalta y Patricia Mora, lancen ese grito de guerra, que su próximo adversario será un Pentecostal made in USA.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico