Ataques sobre corrupción marcan segundo debate presidencial mexicano en temas económicos

Ciudad de México, 29 abr (Sputnik).- Ataques personales y políticos predominaron en el segundo debate de dos horas entre tres aspirantes a la presidencia de México -la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez-, destinado a tratar temas económicos, pobreza y cambio climático.

Sheinbaum, abanderada por la coalición que encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) adelantó que esperaba «calumnias y ataques», pero sostuvo que el proyecto gobernante se impondrá: «la transformación representa primero los pobres, acabar con la corrupción, el gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador fue el primero en bajar la pobreza».

La representante del Frente Amplio «Fuerza y Corazón» de tres partidos opositores afirmó que Morena abandonó a los ciudadanos «al no combatir la delincuencia, uno de los principales problemas es la extorsión», ante lo cual promete aplicar la ley contra el crimen organizado.

«Los delincuentes ya tienen partido, Morena se ha convertido en un narco-partido. La comida cada vez es más cara, los delincuentes le cobran piso (extorsiones) a los productores de aguacate», lanzó la senadora Gálvez.

La ex jefa de Gobierno capitalino replicó: «hace seis años, con la llegada de la Cuarta Transformación (como se denomina el proyecto oficialista), cambió el modelo del neoliberalismo y la corrupción por la austeridad republicana y el humanismo mexicano», al tiempo que llamó a la construcción del denominado «segundo piso de la transformación». que encabeza el gobernante Morena.

Gálvez -que usó el mote de «narco-candidata»- preguntó a Sheinbaum si investigaría a los hijos del presidente y a responsables de las grandes obras de infraestructura, como el Tren Maya, por presuntas acusaciones de corrupción y tráfico de influencias.

«No creo que valga la pena (responder), que presente su denuncia», reviró enseguida la candidata oficialista, que se refiere a la «candidata corrupta del PRI-AN», por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, sin mencionar al de la Revolución Democrática (centroizquierda).

Xóchitl dijo que una empresa de Claudia, a quien llamaba «candidata de las mentiras», recibió dinero de financiamientos en la pandemia, y que su madre tenía cuentas en paraísos fiscales, y la candidata de Morena replicó que Gálvez se había servido del poder público mientras fue parte del Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), y en la alcaldía capitalina Miguel Hidalgo que encabezó.

Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata) aseguró que las candidatas no se referían a las preguntas del debate y que no hay fondos públicos dinero para las propuestas de sus adversarias, pero afirmó que sus proyectos recibirán financiación: «es necesaria una reforma fiscal», que las otras candidatas no lo han hecho.

Pobreza y cambio climático

En la discusión de temas de desigualdad, la ex jefa de Gobierno de la capital dijo que «México está en su nivel más bajo de pobreza, porque ahora se apoya a los de abajo», además de que hay empleo y crecimiento económico de 3,2 por ciento, superior al promedio de 2 por ciento en décadas pasadas.

Gálvez expresó su respaldo a los programas sociales que no piensa eliminar, porque «es necesario que en verdad se apoyen a los pobres», «Conozco México como la palma de mi mano, vamos a salir adelante con salud, educación, infraestructura y proyectos productivos», agregó.

Shenbaum dijo que por primera vez en el país hay planes para ayudar a las personas indígenas: «hay menos pobreza porque aumentaron los salarios y es necesario llevar el ingreso mínimo a dos y media canastas básicas», planteó.

Gálvez dijo que Morena eliminó el desarrollo de las comunidades originarias: «no se construyen universidades interculturales, en el pasado se electrificó el 100 por ciento de los pueblos indígenas», agregó

Máynez intervino para expresar que es necesaria la perspectiva intercultural: «la educación tendrá una perspectiva incluyente, además de que los maestros deberán enseñar en la lengua de origen».

En materia energética y de cambio climático Gálvez propone «generar 50 por ciento de energía renovable para el 2030», y promete que México será de los países con energía más limpia y barata del mundo, sin contaminar con combustibles fósiles como el petróleo para 2050.

Sheinbaum expresa que es la única de los tres aspirantes que ha tomado acciones para el desarrollo sostenible, y recuerda que logró reforestar a la Ciudad de México, reduciendo 2,6 toneladas de CO2 cuando fue jefa de Gobierno.

Máynez propone cambiar el modelo de generación de energía y apostar por la solar y eólica, la electromovilidad, y las ciclovías en todo el país.

En la siguiente ronda de participaciones la candidata de Morena prometió mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, y evitar crisis por falta de agua en el campo y la producción industrial.

La candidata del frente opositor planteó sus propuestas por un desarrollo sostenible, criticó la contaminación y mala calidad del aire en zonas gobernadas por Morena y Movimiento Ciudadano.

Finalmente Máynez planteó como alternativa ante el cambio climático superar los daños estructurales que generaron los gobiernos anteriores, dar fuerza a la generación de energías limpias, eliminar la combustión de hidrocarburos fósiles para cumplir con el Acuerdo de París.

La encuesta del periódico El Financiero, realizada del 17 al 24 de abril revela que los encuestados respondieron a la pregunta sobre «¿por quién votaría?»: un 49 por ciento por Sheinbaum, y el 32 por ciento dijo que votaría por Gálvez -una diferencia de 17 puntos entre la punteras-, ocho puntos para Máynez y 11 por ciento indecisos. (Sputnik)