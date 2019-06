La filosofía y la literatura

La filosofía es una búsqueda constante de la verdad , de la sabiduría hasta donde sea posible, de tal forma que cada filósofo tiene una manera de ver el mundo que ha surgido de toda la reflexión que ha llevado a cabo, una de sus características más importantes es el sorprenderse el maravillarse de todo, la naturaleza nos sorprende, el amanecer, el color de los peces. las figuras que forma el pelo de los gatos, nos maravillamos de la labor de los insectos entre otros, luego sorprende la vida, la muerte, la cotidianidad, la estructura de la sociedad y sobre todo las vivencias, de este conglomerado de ideas, surge su visión del mundo, la manera en que la comprende y así lo expresa en forma escrita y en forma oral. Cuando escribe, escribe para un público que le lee al cual tiene que llegar, si su escrito tiene como objetivo otros filósofos usa el vocabulario especializado, si es para el público en general usa lenguaje sencillo.

En la literatura, el novelista dirige sus escritos a todo público debe escribir de forma en que llegue a todos y hacerlo de forma sencilla, aquí estriba su capacidad para trasmitir sus ideas, hay algunos que tienen la gran capacidad de envolver al lector quien en ese punto se relaciona con lo escrito, porque su objetivo es trasmitir sus creencias su manera de ver el mundo para esto usa ejemplos, cuenta vivencias y se cruza entonces con la filosofía, pues el novelista, el cuentista el poeta en muchos casos lo que hace es transmitirnos su ser interior, ese ser que nos da su visión de la vida, de las relaciones personales por ejemplo en una novela, una enseñanza o anécdota, un cuento, una frase inolvidable, ahí trasmite su ser interior y hace pensar asemejándose al filósofo, si no logra que pensemos se aparta del filósofo.

El filósofo tiene como fin el darnos su visión de la vida que analicemos y reflexionemos, en ese momento tomamos una posición de acuerdo y desacuerdo con él. Pero hay diferentes filósofos y diferentes escritores, y muchos escritores si usan su creación para dar un mensaje que nos haga pensar y otros solamente narran vivencias.

Igual el filósofo unos solamente describen sus puntos de vista , otros en cambio tienen la capacidad de plasmarla en un obra , es por eso que unos envuelven más que otros, por eso a veces notamos personas que citan con facilidad y elocuencia una obra porque el autor tuvo la capacidad de trasmitir ideas pero no siempre se logra, por ejemplo Alejo Carpentier en el Reino de Este Mundo me hace reflexionar al decir «En el reinos de los cielos no hay grandeza que conquistar puesto que allá todo es una jerarquía establecida, un incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio reposo y deleite. Por ello agobiado de penas y tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de sus miserias, capaz de amar en medio de plagas el hombre sólo puede hallar su grandeza su máxima medida en el Reino de este mundo» esta cita trasmite el pensar del autor y hace pensar que a pesar de los sacrificios, sufrimientos penas y congojas es aquí en la tierra en que debemos construir un cielo para nosotros y los otros seres vivientes, obliga a meditar, a pensar en mejorar impulsa a seguir luchando ahí se compara a la filosofía que busca exactamente que aprendamos a vivir y a vivir bien y ser felices a pesar de todo, el sabio no es el que sabe todo, el sabio es el que quiere aprender siempre, no para saber por saber sino para aprender a vivir bien y ser felices, para soñar con un mundo mejor e ir construyendo estos sueños y cuando los sueños se van construyendo el mundo va poquito a poco cambiando. En ese punto la literatura y la filosofía se hermanan desean ambas impulsarnos a ser mejores, Pero si por el contrario un libro un poema se hace solamente para entretener se aleja de la filosofía que no es un pasatiempo es una disciplina que ha impulsado al ser humano a las ciencias, al descubrimiento sobre todo la la bondad.

(*) Jacqueline Portilla Fuentes es filósofa.