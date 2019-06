No tengo ninguna duda de que el Presidente de la República de Costa Rica es don Carlos Alvarado, para bien o para mal, él fue el elegido por la mayoría de los sufragantes, por tanto es el Presidente constitucional de todos los costarricenses. No voté por él ni soy fan suyo, pese a que me parece un buen hombre, mas esto no es un reinado de simpatía. No dudaría en ponerme de su lado si alguien de Costa Rica quisiera la gloria manchar.

Nunca estuve del lado de Pepe desde que me enteré de muy buenas fuentes que la revolución del año 48 pudo evitarse. Hoy, cuando en muchos aspectos he alcanzado la lucidez, menos acuerparía un golpe.

Primero porque es innecesario, segundo porque quienes quieren fraguarlo quieren las mieles del poder: ¿Por qué no han actuado cívicamente? Deben demostrar su coherencia civil y para eso es menester no amenazar con romper el orden constitucional.

Generalmente quienes incitan a los estudiantes al caos, son simples cobardes que no pondrían el pecho a una bala, pero agarrarían el poder para enriquecerse, aunque no dudo que haya algunos incautos que creen en utopías tropicales. No deben dejarse confundir, eso no es lo nuestro, las revueltas solo dejan daño: nadie gana, todos perdemos, el odio del cuarenta y ocho duró más de dos décadas en sanar. Estoy de acuerdo con las huelgas y los paros, aunque no los justifique, pero creo en el poder de manifestación pacífica de los ciudadanos.

Esta no es la primera vez qué hay incitación a la violencia, ahora se suma ese “falso anonimato” de las redes sociales y muchos ingenuos creen que ¡nadie los puede localizar! Desde luego que son totalmente localizarles. Nadie puede escapar a los sistemas de hackeo modernos.

Recordemos que este país no solo son sus instituciones autónomas, no, son más que eso: somos cinco millones de personas, ricos o pobres, todos sumamos. Creer que podíamos sobrevivir en un mundo capitalista como socialdemocracia es tener la mente extraviada, tampoco creo que ningún ingenuo espere el socialismo del siglo XXI de Chávez y toda su descendencia política, eso es repartir miseria y regresión, pregúntenle a cualquier cubano honesto.

Las medidas fiscales son muy dolorosas, pero no hay otra salida, nos parezca o no, las actuaciones de los gobiernos anteriores han llevado el país al borde del despeñadero: LGS incluido, entonces ¿por qué tomarse las cosas contra Carlos Alvarado? No, aquí si bien el problema somos todos, también la solución somos todos, no hay varita mágica sino realidades que hay que afrontar y resolver. Nuestros grandes problemas no se resuelven en una administración, no, para conseguir una salida necesitamos de todas las fuerzas políticas unidas, esa unidad si puede hacer renacer nuestras esperanzas como país. No es solo fiscal nuestro problema, algunos gobiernos engordaron las filas de la burocracia estatal para tener votos, eso hoy lo estamos pagando todos.

Es muy fácil crear confusión cuando hay crisis económica, todos leemos y oímos estupideces creyendo incautamente encontrar la respuesta, porque los economistas más serios de este país, no pasan sin tocar el álgido tema de la excesiva y cara burocracia, de paso nosotros lo sabemos pero tenemos que buscar una “reingenieria” del estado costarricense, posiblemente tendremos que vender parte de “las joyas de la abuela”, pero es que no hay otra alternativa para enderezar nuestra barca.

¿ Un golpe de estado? ¿quien será el guapo y bruto que crea tener apoyo? ¿Y que incautos le darían apoyo a un gorila en este país? No, no me vengan con culebras de pelos, no estamos a 71 años de la última escaramuza para aceptar esa estupidez, al menos yo no lo apoyo, sea quien sea, antes creo que deben guardarse prudentemente las distancias de esas griterías de gatos de tejado.

Todos los hechos bochornosos de días atrás, nos dibujan como lo que no somos, un país inculto y envuelto en la duda, no, no somos eso. Muchas cosas no me agradan de Carlos Alvarado, pero es el Presidente de todos los costarricenses, lo queramos o no.

Resolvamos juntos y antes de exigir tenemos que presentar soluciones: uno debe llegar a planteamientos con soluciones en la mano no con exigencias.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico