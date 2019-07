Quitan al Ministro de Educación: ¿Y después qué?

Columna Poliédrica

Hace unas semanas se escribió en esta columna una reflexión en relación con la necesidad que las fuerzas sociales centren sus objetivos políticos. En ese momento tenía la impresión y la mantengo que no se ha tenido claridad de las instancias en que se debe ejercer presión para reivindicar una serie de aspectos que competen al sector de los trabajadores y de los grupos menos favorecidos con el modelo económico imperante.

La lucha en relación con el combo fiscal, por ejemplo, se hizo en el lugar equivocado. Por una cuestión de reserva de ley, los impuestos solo los puede aprobar el poder legislativo, en consecuencia, la lucha para que no se aprueben más impuestos o para que la estructura tributaria sea más progresiva que regresiva, se debió centrar en Cuesta de Moras. No se entiende por qué se gastaron fuerzas en el lugar equivocado.

Bueno, nuevamente, no se entiende que se va resolver con quitar al Ministro de Educación. Aclaro de una vez que a esta columna le da igual si se queda o se va, el punto medular de la lucha debería estar enfocada en revertir una serie de medidas que pretenden erosionar nuestro Estado Social de Derecho, subrayo lo de social; en otras palabras, estamos hablando de revertir o modificar la estructura tributaria existente, evitar que el derecho constitucional a la huelga y a la manifestación se limite, procurar que inequidad del ingreso siga haciéndose más grande, entre otros aspectos que si son de fondo.

La posición de prepotencia del gobierno y de los grupos económicos que lo apoyan se sustenta en los errores cometidos por los diferentes grupos sociales. Lo primero que deberían preocuparse es por no estar divididos y establecer puntos de consenso en relación con la lucha. Ha sido evidente que hay una división y una desorganización de parte de estos grupos que da como resultado un gasto superfluo de la fuerza que tienen para presionar y lograr los objetivos de fondo que hemos mencionado.

La situación ha llegado a tal punto de descoordinación que hay grupos demandando cosas que no tiene ningún efecto para los temas de fondo. Que los estudiantes de secundaria soliciten la renuncia del Ministro de Educación puede tener algún sentido, sin embargo, no se entiende las razones que llevan a los traileros a pedir lo mismo o por lo menos, no queda claro porqué lo están haciendo.

Los dirigentes más viejos de andar en esto deberían enfocar bien las acciones que van a desarrollar para no sufrir una derrota como la que tuvieron con el combo fiscal. Desgraciadamente esa ley ya fue aprobada y a partir de hoy vamos a comenzar a sentir sus efectos, no obstante, la presión debe estar centrada en realizar acciones efectivas de corto y mediano plazo; en otras palabras, debe existir una concentración de fuerzas para lograr objetivos concretos que van más allá de la destitución de un Ministro.

La estrategia a seguir implica, también, objetivos claros en el ámbito de la comunicación. No pueden esperar que los medios de comunicación tradicionales hagan eco de sus planteamientos, es necesario desarrollar acciones de información muy coordinada para que las personas se enteren por qué se está luchando. Los mensajes dirigidos por medio de los dispositivos electrónicos puede permitir evadir la parcialidad de los medios de comunicación tradicionales, empero, ello supone una coordinación que hasta el momento no hemos visto.

Se debe tener claro que estamos en un punto de inflexión en que se deben adoptar acciones contundentes para modificar el rumbo que lleva el país. Ya no hay vuelta atrás y los dirigentes de los diferentes grupos deberían estar a la altura de las circunstancias, ello supone ser inteligentes a la hora de planear sus acciones y estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias.

Finalmente, esperemos que los otros grupos que apoyan el modelo económico que ha propiciado una sociedad más desigual entiendan que esta situación puede degenerar en hechos más graves. Por eso resulta cansino escuchar la cantaleta de los políticos y de “periodistas” diciendo que somos un país de paz, conversador y otros adjetivos que son totalmente irreales

Una buena parte de la población ya no aguanta su situación y cuando esto sucede, el devenir de la sociedad se vuelve totalmente incierto.

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com