La universidades públicas no son empresas

Columna Poliédrica

Las universidades públicas pueden generar rentas propias, siempre y cuando, el empresariado no comience a decir que hay competencia desleal. Dichosamente tengo muchos conocidos en esas instituciones de educación superior y siempre he escuchado las vicisitudes que han debido enfrentar cuando han querido desarrollar proyectos que los empresarios consideran un terreno dispuesto para ellos. El argumento ha sido que compiten desde una ventaja que ellos no tienen y por tanto, hay una distorsión en las leyes del mercado.

Dicen que el Presidente de la República y la Ministra de Hacienda están en esa posición. Si esto es así, no hacen más que evidenciar su ignorancia e ineptitud en relación con los antecedentes que han tenido ese tipo de posturas; ofrezco disculpas si lo anterior suena muy duro, sin embargo, cansa que las personas que están en la toma de decisiones sean tan ignorantes en este y otros aspectos relacionadas con la actividad de las universidades públicas.

Los empresarios costarricenses conocen que el recurso humano mejor preparado está en esas instituciones públicas. Si las personas que están ahí dedicadas a la investigación salieran a competir en el mercado costarricense, muchas empresas sucumbirían con base en el conocimiento que tienen los científicos costarricenses; sin embargo, el conocimiento no es todo en el mundo de los emprendimientos y de las empresas, se requiere de otras habilidades que no siempre son compartidas por quienes ahí trabajan.

Muchas empresas costarricenses logran obtener dividendos con base en prácticas que no son las más éticas y correctas. Para lograr utilidades en sus balances anuales, utilizan escudos fiscales para no pagar impuestos, no pagan a la seguridad social lo que corresponde, se hacen gatos bravos con los derechos de los trabajadores, en fin, podemos seguir listando una serie de prácticas que los políticos saben que existen pero se hacen de la vista gorda. Para un científico realizar ese tipo de prácticas no es algo que está en su código de conducta, no digo que no las puedan realizar porque tampoco son santos, pero en general su interés está en la investigación y no en este tipo de circunstancias.

Sinceramente, jamás hubiese pensado que en un gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) se propusiera semejante cosa. Conste que no estoy exonerando a los otros partidos políticos que ahora andan felices queriendo hacer creer que ellos jamás han propuesto este tipo de cosas; sin embargo, el PAC nació con un apoyo fundamental de muchos académicos de las universidades públicas, para decirlo en tico, es como negar a la madre que les proveyó de la vida. En la actualidad los peores enemigos de las universidades públicas es gente que ha salido de su propio seno y otros que están dentro de su organización.

En el pasado se crearon mecanismos para que las universidades públicas generaran recursos propios. Las fundaciones que se crearon al amparo de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico tuvieron, en parte, ese objetivo y por algún tiempo lo lograron materializar; sin embargo, luego comenzó la Contraloría General de la República, los diputados que representan intereses empresariales y las propias organizaciones de los empresarios, a impulsar una serie de limitaciones para que una entidad de carácter esencialmente privado se manejara como una entidad pública y bajo el argumento que sus fondos provenían o se debían al carácter público de las universidades.

En consecuencia, este tipo de ideas no son nada nuevo. Se trata de ocurrencias que surgen con base en la ideología de moda, sin embargo, lo reprochable es que en campaña política manifestaron que iban a hacer todo lo contrario. Este PAC resultó más a la derecha que el actual Partido Liberación Nacional y eso es mucho decir, lo mismo se puede decir del Partido Unidad Social Cristiana. Se trata de partidos políticos que traicionaron sus orígenes y el pensamiento que los alimentó en su creación, son gente que han traicionado sus principios y a los ciudadanos que creyeron en ellos.

Las universidades públicas son uno de los instrumentos que mayor movilidad social han producido. La campaña mediática que se ha orquestado para desprestigiarlas, a los únicos que perjudica es a los grupos más vulnerables de la sociedad costarricense. Esperemos que el pueblo de Costa Rica se de cuenta del perjuicio que se está dando para el futuro de sus hijos y nietos.

(*) Andi Mirom es Filósofo

