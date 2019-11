Soplan malos tiempos para la mayoría de la humanidad

Columna Poliédrica

La realidad histórica nos muestra que, pareciera, nos manejamos por ciclos en relación con ciertas ideologías que se vuelven dominantes. El liberalismo político, la socialdemocracia, el neoliberalismo económico, se pueden mencionar como las ideologías dominantes en el último siglo y medio. El problema es que los efectos reales de cada una de ellas son bastante diferentes para la vida cotidiana de las personas, es decir, los intereses que ocultan las ideologías tienen resultados distintos para los ciudadanos de a pie.

Después de la segunda guerra mundial la ideología socialdemócrata fue la que prevaleció, especialmente, en Europa. Después de una guerra que dejó millones de muertos, las personas estaban dispuestas a tener espíritu de sacrificio y dejar de lado los intereses particulares para promover un modelo de desarrollo que beneficiara al mayor número de personas.Ese modelo permeó a gran parte de los países occidentales, sin embargo, el egoísmo de los intereses particulares volvió a surgir y ocurrió lo de siempre.

Ya en vísperas de que finalizara el siglo XX, nuevamente, muchos grupos económicos que se favorecieron de las intervenciones del Estado en la economía, volvieron al poder político. Son estas personas las que, poco a poco, comenzaron a acaparar con su dinero los medios de comunicación y a promover su ideología de un nuevo liberalismo económico (neoliberalismo) que ha venido abogando por la privatización de muchas de las actividades asumidas por el Estado de Bienestar desde el siglo pasado.

El problema del modelo impulsado por esta nueva clase socioeconómica es que los resultados han sido desastrosos. La inequidad entre las personas a nivel mundial y de las sociedades a nivel particular es, sencillamente, vergonzosa. De la totalidad de la riqueza mundial, un grupo muy pequeño de personas se benefician de sus dividendos y la mayoría de individuos tienen que mendigar la parte que queda de lo que la economía mundial produce. Esta realidad se replica en las sociedades nacionales, siendo la desigualdad en el ingreso el indicador más evidente en que se manifiesta esta realidad en términos estadísticos.

No es casual que en muchos países del mundo haya estallado el descontento social. En unos más y en otros menos, el modelo económico imperante ha acorralado a las personas en una situación de miseria y ha tratado de contener el descontento con dos herramientas fundamentales: el aparato ideológico y en última instancia el aparato represivo.

No soplan buenos tiempos y el final de la segunda década del siglo XXI no se visualiza esperanzadora. Esperemos que todo esto no nos lleve, otra vez, a matarnos entre nosotros.

(*) Andi Mirom es Filósofo

