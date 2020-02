¿Qué es el PAC y qué busca?

…Como «partido» político, echado a la calle, en los puros huesos (excepto por estar «gobernando»), la única ideología visible del PAC es la de género.

Los transgresores «progres» (retrógradas) del PAC se pasan las ideologías por donde más les sirvan, lo mismo que la religión: Carlos Alvarado (CA) dio la pauta y de tal forma para el pueblo es un «líder» como una porcelana: hueco. Así el PAC en la «gobernanza» no es totalmente comunista, ni totalmente socialista ni totalmente neoliberal, mas sí totalmente frío y de cifras, una especie de emplasto sociópata por importarle «un pepino» los valores tradicionales del pueblo que lo llevo al poder, hoy inmerecido.

Porque al PAC de CA también le vale «un pepino» seguir recetando impuestos de primer mundo, y hasta el ministro de Hacienda Rodrigo Chaves habla de mejorar los sistemas informáticos de su representada, pero sólo se puede hacer comprando un software estratosféricamente costoso para nuestra realidad-país: ¡$150 ó $160 millones! ¡Definitivamente ellos desean estar bien informados de todo y a cualquier precio!

¿Crisis fiscal? Con ese «juguete nuevo» pretenderían llevarnos de la mano y con los ojos vendados a la «cámara de gas» de la ruina económica (moralmente ya estamos arruinados ante los ojos del mundo). Y es que una nación tradicional no puede volcar sus valores en dos administraciones (2014-2022). Como «flautistas mágicos», por un buen tiempo estos dos «presidentes» nos llevaron calladitos y como borregos por la senda de la enajenación, mas, a punto de lograr su objetivo nos percatamos del abismo.

Políticamente, el PAC coquetea y «comparte lecho» con quien internacionalmente le fructifique. Más que partido netamente político, se reveló en términos prácticos cual «empresa» dispuesta a destrozarnos como nación y país. Se nos salió del clóset mostrándonos sus manías, cabello chillón y obscenos zapatos rojos de tacón de aguja en un cuerpo que huele al ogro del cuento. ¡Y apesta! Ese es mi retrato trágico del PAC y la nueva imagen externada por cientos de miles de paisanos cuando hablan de esta organización confusa ocupando Zapote.

Si el PAC humildemente «doblara rodillas» ante un altar, únicamente lo haría frente a la bandera que agrupa a la diversidad sexual, mientras todas las veces hace el papelón al amparo del sagrado Pabellón Nacional, hoy, moralmente hablando, «tieso y percudido» en las instituciones públicas y centros educativos, ¡ay!

En momentos en que el país a su mando vive arrodillado por la inseguridad ciudadana e impunidad, ¡cómo sonríe y vibra usted, presidente CA frente a la bandera internacional del arcoíris! No imagino a los heterosexuales exigiendo también su banderita, todos orgullosos porque hombres y mujeres nos atraemos naturalmente con locura cósmica y telúrica: ¡aunque deseen anular a Natura, somos los padres biológicos de la comunidad LGBT del mundo! (No practico la homofobia, así por ello no estoy en contra del amor entre dos seres, pasa que no transijo con la idiotez y esa necedad paranoide de tratar de borrar lo que por cientos de miles de años de evolución ha sido exitoso: no imagino a Noé haciendo abordar en su arca sólo dos individuos de una misma especie y del mismo sexo. ¡Es una metáfora, pero una gran realidad biológica!).

Pero el tal PAC sólo responde a una «ideología» de fondo: poder económico de gobiernos ambiguos como el de China, Canadá y algunos europeos, o ante transnacionales de la pujante industria de la ideología de género y un sector de la alimenticia, farmacéutica, cosmética y estética.

El apartado más lucrativo de este gran proyecto teledirigido desde el exterior por también entidades como el Banco Mundial, está vender BICSA, FANAL… (para empezar a probar la reacción del pueblo y seguir con todo los demás), y luego desmantelar poco a poco instituciones, hacerlas parecer inservibles y onerosas para tener la excusa de ponerles los rótulos de el «Se Alquila» (concesión) o el «Se Vende» (ICE, SALUD, AyA, puertos carreteras, parques nacionales donde se encuentra la cura de todas las enfermedades actuales y del futuro…). Y así obtener millonarias mordidas: de sus padres políticos del PLN aprendieron bien la lección neoliberal. (Aunque los costarricenses no lo sepan a cabalidad, aparentemente ya varios altos funcionarios de este Gobierno y de la Cancillería «hacen lobby» por todo el mundo llevando sus propuestas neoliberales).

¡Y ellos aprenden de todas partes siempre y cuando se les «pague» generosamente por sus servicios de «demolición» del país!

Con qué cariño entrañable y respeto recordamos al expresidente don Rodrigo Carazo Odio (qdDg), quien hace 40 años echó de su despacho a «los hombres de negro» del Banco Mundial que irrumpieron a imponer sus reglas, cuyo objetivo fue hipotecar el futuro de nuestros hijos, que para esa coyuntura histórica éramos nosotros, los que ya pasamos de 50 años de edad. ¡Gracias, «Macho» Carazo: sólo por ese acto de valentía pasó usted a la historia como un estadista y patriota!

Don Rodrigo no solo era rubio (macho) ¡sino un líder con las botas bien puestas! Éste, el que ocupa su puesto, no sólo ha sido visitado por autoridades de ese cruel ente neoliberal, ¡sino que se trajo a uno de sus principales verdugos a ocupar el Ministerio de Hacienda! Pero seguir comparando a CA con don Rodrigo Carazo es insultar su memoria. ¡Perdónanos, pero hoy el país está sin rumbo y peligra!

Por último, el PAC, previendo un futuro político-electoral en contra para 2022, a través de su hipócrita «Gobierno del Bicentenario» apura decisiones de profundas implicaciones para todos, de ahí que los costarricenses estamos constatando las locuras que con más fuerza comienzan a emanar desde Zapote. Cálculo político, decisiones y soluciones finales para quebrar nuestro Estado Social de Derecho, al que odian entre paredes con una maldad que raya el fenómeno: ¡sus actos y desprecio por nuestra tradicional nación trabajadora, honesta y católica-evangélica así lo demuestran!

(*) Frank Ruffino es escritor, poeta y periodista independiente.