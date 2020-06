Covid-19 en Costa Rica: los datos de interés que aún no conocemos

Datos Generales:

• Población estimada de Costa Rica: 5.000.000

• Cantidad de población que debe contagiarse en una pandemia viral sin vacuna y tratando

de llegar a una inmunidad de rebaño (no menos del 70% de la población) = 3.500.000

personas.

Proyección de la pandemia según la experiencia de otros países, es decir: afectación de Covid-19 presumible para Costa Rica, según estimación(1)

Enfermos asintomáticos: se contagian y su organismo lucha contra la enfermedad y la

supera. Ni siquiera se enteran de que estuvieron con Sars-Cov-2 (el agente infeccioso): 80%

= 2.800.000 contraerían el virus, podrían contagiar por 14 días siendo asintomáticos y nunca

sabría que ya estuvieron expuestos y superaron el contagio. (Se darían cuenta si se hacen

un examen de anticuerpos en sangre).

• Enfermos sintomáticos: 700.000 personas desarrollan algún síntoma y deben recibir

atención médica: el 20% distribuidos así:

• 5% requieren UCI: 175.000 (la CCSS tiene 227 en todo el país: 27 en el Hospital de

Niños y 200 en 13 hospitales de la CCSS (hay hospitales de la CCSS sin UCI).

• 15% requieren atención médica/hospitalaria: 525.000 (camas hospitalarias que no

son UCI)

• Estos son los que reporta el Ministerio de Salud porque se detectan precisamente por presentar síntomas; se les hace el tamizaje y se diagnostican como pacientes

de Covid-19

Tratamiento de Covid-19:

• No existe vacuna (a modo de comparación tómese el caso del VIH-SIDA. Aparición en

1981. Viral. Prevenible por abstinencia de relaciones sexuales, barreras (preservativo), no

compartir jeringas, abstinencia sexual. La educación no genera cambios de conducta en

todos, y el virus sigue contaminando personas hoy. Cuarenta años después, con millones

de dólares en investigación no hay vacuna.)

• Se tratan síntomas de las secuelas de estar padeciendo la enfermedad

• Se aplica suero a enfermos graves (igual que ocurre con mordeduras de rabia (perros,

murciélagos) y serpientes y arañas venenosas. El suero ayuda al sistema inmune del

paciente a defenderse; no es garantía de cura.

(1) García Santamaría, Fernando. Revisemos los números sobre la situación de la epidemia de SARS-CoV-2 en Costa Rica (Opinión). Elpais.cr, en: Revisemos los números sobre la situación de la epidemia de SARS-CoV-2 en Costa Rica (Opinión)

Casos acumulados: Personas confirmadas por Covid-19 del 6 de marzo de 2020 a

la fecha: 2127

Distribución por sexo: 944 mujeres y 1183 hombres

Distribución por edad:

• Rango de edad: 0 a 92 años

• menores de edad: 293

• adultos: 1734

• personas mayores: 100

• terminología usada por el Ministro de Salud en su Conferencia del día de hoy

Sería deseable usar estos rangos: datos no dados

• De 0 a -1:

• De 1 a 5:

• De 6 a 12 años:

• De 13 a 17:

• 18 a 64:

• 65 y más:

Distribución geográfica: casos positivos en 77 cantones

Distribución por nacionalidad:

• 1553 costarricenses

• 574 extranjeros

Considero que desagregar los casos entre costarricenses y extranjeros fomenta la

xenofobia y no debería ser dado en esta forma. El dato que es relevante para políticas

públicas es este: DISTRIBUCION POR CONDICION DE RESIDENCIA (o como quiera

que se llame a las personas que vivimos en el país):

• casos de habitantes residentes (costarricenses y extranjeros en condición

migratoria legal). Si es el caso, urge reforzar la educación, la toma de conciencia,

medidas internas (aforo, cierres, etc).

• casos de extranjeros que han ingresado al país en situación migratoria

irregular / ilegal. Estos extranjeros, atendidos por razones humanitarias, generan

costos que deben ser cobrados a sus gobiernos o a organismos internacionales.

También debe tener impacto en la política migratoria y en el control de fronteras.

Casos acumulados: Personas confirmadas por Covid-19 del 6 de marzo

de 2020 a la fecha: 2127.

• Personas fallecidas / FALLECIDOS: 12

• Personas / CASOS RECUPERADOS: 1014

• Casos activos al día de hoy = activos – fallecidos – recuperados = 1113

• Casos activos en hospital = 27

• En cama hospitalaria = 22

• En UCI = 5 (edades: 27, 33, 43, 59 y 61 años)

• Casos activos en aislamiento en casa / hotel / albergue = 1086

Nota: otra medida relevante es el tiempo que llevan los pacientes en UCI, y el tiempo

promedio en que desocupan la cama de UCI (vivos o muertos)

Casos nuevos diagnosticados:

• Total de casos nuevos en el último día: 69

• Casos nuevos que corresponden a habitantes residentes (ticos + extranjeros con

situación migratoria regular o legal, sin disgregar) = dato no dado

• Casos nuevos que corresponden a extranjeros en situación migratoria irregular / ilegal:

dato no dado.

• Importancia de este dato: no es lo mismo que el aumento en casos se deba a que los

habitantes residentes (ticos y extranjeros en situación migratoria legal) han incumplido las

medidas sanitarias (aislamiento social, lavado de manos, burbuja social, limpieza de

superficies), a que se deba a personas que están siendo detectadas porque ingresaron

ilegalmente. Tiene implicaciones en la “cuarentena” obligatoria, en la política migratoria y

en la política necesaria para recuperar los costos de la atención humanitaria con los

gobiernos de los ciudadanos o con los entes internacionales (idealmente).

CASOS ACTIVOS al día de hoy:

• Personas en cama UCI: 5

• Personas en cama hospitalaria 22

• Personas en aislamiento (en casas, carpas, hospitales, hoteles, en aislamiento. Su estado

es: en espera de: recuperarse, agravarse y pasar a UCI, o fallecer): 1068

• Fuente: la conferencia de prensa del día del Ministro de Salud: https://

www.facebook.com/CasaPresidencial/videos/3006614709454652/

Unidades de cuidado intensivo disponibles en el país: 227 distribuidas así:

• adultos 200 UCI, niños 27 UCI en el HNN:

-Hospital Nacional de Niños: 27 UCI

-Hospitales México, Calderón Guardia y San Juan de Dios: 134 camas UCI

-Otros hospitales en el país: 66 camas UCI

***de los 22 hospitales de la CCSS solo 13 tienen UCI

Fuente: https://observador.cr/noticia/la-ccss-dispone-de-227-camas-en-unidadesde-cuidados-intensivos-en-todo-el-pais/

Pacientes en cuidado intensivo (camas UCI)

• Pacientes totales: dato no dado

• Pacientes por Covid-19: 5 (edades: 27, 33, 43, 59 y 61)

• Pacientes por otras patologías: dato no dado

• Camas de UCI libres: dato no dado

¿Cuánto tiempo más durará la pandemia en el país?

Nadie sabe y depende de las medidas que tomemos y la responsabilidad ciudadana en

cumplirlas.

• si en 107 días de pandemia se han confirmado 2127 casos (acumulado), en un año se

confirmarían 7255 casos. Esto significa que al mismo ritmo de contagio, tardaríamos un

siglo para llegar a 700.000 personas con diagnostico de paciente contagiado por

Covid-19

• el tiempo real que se va a tardar en llegar al 70% de personas contagiadas (o a 700.000

enfermas que requieran hospital, dependerá de la TASA DE REPRODUCCION o TASA DE

CONTAGIO).

La posibilidad de contar con una vacuna es solo una expectativa.

• Si nos enfermamos muchos al mismo tiempo, no habrá cama para tanta gente… y

repetiríamos las dolorosas experiencias de otros países.

• Para seguir la Tasa de Reproducción, consultar a diario el sitio del Centro de

Población de UCR: https://ccp.ucr.ac.cr

Medidas fundamentales:

• Lavado de manos

• Limpieza de superficies, objetos, envases, etc

• Aislamiento social

• Burbuja social

• Mascarilla de tela (de 3 capas según recomendación de OMS) en espacios públicos.

Propuesta al Ministerio de Salud de formulario para información:

Casos acumulados:

• Personas confirmadas por Covid-19 del 6 de marzo de 2020 a

la fecha:

• Total de casos nuevos en el último día:

• Personas fallecidas / FALLECIDOS:

• Personas / CASOS RECUPERADOS:

• Casos activos al día de hoy = activos – fallecidos – recuperados =

• Casos activos en hospital =

• En cama hospitalaria =

• En UCI =

• Estancia promedio en UCI en días por paciente egresado de UCI:

• UCIs en el país: 227 (27 en el Hospital de Niños y 200 en 13 hospitales)

• Hospital de Niños: 27 UCIs

• en uso:

• disponibles

• Otros hospitales: 200 UCIs

• en uso:

• disponibles

• Casos activos en aislamiento en casa / hotel / albergue =

Distribución por sexo:

• mujeres

• hombres

Distribución por edad:

• Rango de edad:

• menores de edad:

• adultos:

• personas mayores:

• terminología usada por el Ministro de Salud en su Conferencia del día de hoy

Sería deseable usar estos rangos:

• De 0 a -1:

• De 1 a 5:

• De 6 a 12 años:

• De 13 a 17:

• 18 a 64:

• 65 y más:

Distribución geográfica: casos positivos en cantones

Distribución por nacionalidad:

• costarricenses

• extranjeros

• casos de habitantes residentes (costarricenses y extranjeros en condición

migratoria legal):

• casos de extranjeros que han ingresado al país en situación migratoria

irregular / ilegal:

• Fuente: la conferencia de prensa del día del Ministro de Salud:

(*) Dra. Yalena de la Cruz, M. Sc., Especialista en Salud Pública.