Reducción de los salarios: Una decisión estatal que enfrenta a trabajadores, protegiendo a ricos y empobreciendo al pueblo

La crisis

Los procesos económicos críticos son consustanciales al capitalismo, sean producto de sus propias contradicciones o provocadas por los propietarios del capital e instituciones bancarias. La crisis económica mundial es el devenir crítico de las condiciones que propician la continuidad de las relaciones establecidas, pero no implican el fin de la economía capitalista, por el contrario, este se fortalece y se expande de modo más concentrado y centralizado. No obstante, en la actual coyuntura crítica es interpretada, por las formas mediáticas, los gobiernos y los propietarios del capital, como la debacle absoluta de la economía, como un modo de creación de miedos en los sectores sociales más vulnerables y para obtener beneficios privados exclusivos, mas allá de los asuntos relacionados con la pandemia y la salud pública. Así, empresarios, gobierno y el Fondo Monetario Internacional aprovechan la ocasión, para que, en la premura y la inmovilización ciudadana, impulsar e imponer una agenda conservadora y regresiva en la política y la economía nacional.

El miedo a quedarse sin salario que es la única forma para el sustento familiar y la vida de millones de personas del mundo, se exacerba con las alarmas de los propietarios y sus acólitos, para actuar contra los asalariados, afectando sus ingresos, así como se pierden y degradan derechos laborales en los proyectos legislativos prioritarios y el gobierno plantea nuevas formas impositivas a los trabajadores. No obstante, la crisis en una sociedad capitalista, interdependiente, mercantilizada y desigual, como la nuestra, todos somos afectados, aunque con efectos muy diferenciados e incluso contradictorios. Creer que solo los empresarios sufren las consecuencias de la crisis, es un engaño y una distorsión de la realidad.

La reactivación de la economía no se logra incentivando la inversión privada, sino dando trabajo y elevando la capacidad adquisitiva de los trabajadores: AUMENTANDO SALARIOS NO CONFISCANDOLOS. Es un crimen de lesa humanidad por ser “… parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque … que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.” (Estatuto de la Corte Penal Internacional, 2002).

Cercenar salarios esenciales para subsistencia de los trabajadores, desatender la obligación estatal por la salud, la alimentación, el trabajo y vida ciudadana, así como, permitir que financieras privadas decidan, dispongan y administren los salarios acumulados para su pensión complementaria e impidan la devolución a sus dueños en plena crisis de subsistencia, los cuales, a su vez, son defalcados en mercados internacionales y por sus administraciones locales, entre otros latrocinios. Nuestro presente esta signado por los crímenes intencionales y premeditados del poder económico y político contra la vida y el pueblo que provocan la desobediencia civil y la subversión democrática.

Atentar contra los salarios, paradójicamente, NO SOLO ES UNA TRANSGRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES TAMBIÉN LO ES, CONTRA LOS NEGOCIOS PRIVADOS, EL DINAMISMO ECONÓMICO, LAS RIQUEZAS PRIVADAS Y LOS INGRESOS DEL ESTADO. Pero, además de sobre gravar los salarios y pensiones de quienes han adquirido derechos y compensaciones laborales, son los que sostienen la seguridad social, como obligación, a través de décadas de trabajo cognoscitivo y especializado. El asalto a los salarios de gobernantes y empresarios, está acompañado de un discurso que busca enfrentar a trabajadores promoviendo el odio y el desencuentro, como si fueran enemigos a los que hay que eliminar. Se califica acusa a algunos que tienen “salarios de lujo” sin conocer la importancia de sus labores, formación, experiencia, e ignorando que, como trabajadores, carecen de la facultad de fijarse salarios.

Es preocupante y extremamente delicado lo que realiza el poder en Costa Rica, porque revela una concepción y práctica de naturaleza fascista y como tal, deja incólume al poder de gobernantes y empresarios, que violan derechos, liquidan democracia y pagan salarios miserables, así como crea una imagen ideológica de que la pobreza y la sumisión, son ideales a ser imitados e impuestos a todos los trabajadores.

Los propietarios del capital en Costa Rica, a instancias de la manipulación ideológica de las cámaras patronales, controladas por los intereses de influyentes empresarios, presionan y logran relativizar y flexibilizar las restricciones sanitarias. Ellos, con la complicidad gubernamental, son verdaderos causantes de propagación de la infección viral al obligar a los trabajadores, por subsistencia y hambre, a poner en riesgo la salud personal, y comunitaria.

La crisis y sus efectos no tiene en la pandemia su única determinación causal. Ella ha evidenciado la desigualdad social y la existencia de estructuras sociales excluyentes, por las cuales se incrementa y profundiza la pobreza, la enfermedad y muerte en los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, la pandemia nos muestra fehacientemente que los pobres y trabajadores son el sustento social de la economía nacional y la riqueza privada, a la vez que ha revelado, las contradicciones económicas de la sociedad y el sistema prevaleciente. No obstante y contradictoriamente, son a los pobres y trabajadores a quienes se les obliga, no solamente a sufrir las más serias consecuencias de la crisis, también se les impone, con su trabajo y salarios, compensar los desequilibrios fiscales del gobierno y subsidiar el sistema de salud, lo cual es una infamia intolerable, inaceptable e imposible, cuando la lista de empresarios que son millonarios deudores a la C.C.S.S. y del fisco, no se les cobra, no se les demandan judicialmente y menos aún, se les embargan sus propiedades. Pero, lo más dramático, en la actual crisis económica y sanitaria, es tener un Estado que formal y esencialmente debe garantizar lo público y los derechos igualitarios en la desigualdad sistémica, pero hace precisamente lo contrario, sanciona y sacrifica a los que sustentan el sistema, mientras que exime de todo compromiso y responsabilidad a los protagonistas privados de la crisis, complace a los propietarios del capital en sus negocios y ganancias privadas, así como protege y estimula al sector financiero en su actividad usurera y especuladora que esquilma a los pobres y cercena el futuro de la sociedad.

Privatización social y políticamente regresiva

La privatización del bienestar, la política pública y del Estado social han liquidado la democracia en nuestro país, así como el amparo al poder económico, ha creado la dictadura directa y transparente, con una formalidad institucional democrática. El totalitarismo contemporáneo se ha encubierto de una institucionalidad estatal y una legalidad de apariencia democrática. Los proyectos liberales regresivos e imperiales del poder en Costa Rica, son compatibles con la regresión conservadora y el conocimiento económico vulgar y dogmático del Fondo Monetario Internacional, para imponer el totalitarismo que no lograron en décadas pasadas por la resistencia social y el conocimiento. La radicalidad de conservadores y fascistas, toma de pretexto la pandemia, para aplicar su arcaico y regresivo extremismo político y económico.

La actuación gubernamental y legislativa contra los trabajadores y pobres, es tan grave como el tener un sistema judicial que actúa parcial y parcializadamente contra la ciudadanía y la Constitución de la República, convirtiéndose en una institucionalidad subordinada y cómplice de las transgresiones del poder y ejemplo de vergonzosa regresión de los intereses nacionales y ciudadanos.

Los poderes, político y económico, podrían evitar la mayor tragedia que Costa Rica haya conocido, no a causa de la pandemia, sino por intransigencia y posesividad de quienes se han creído dueños de personas y pueblos.

El desempleo, la reducción de los salarios y su confiscación salarial empobrecen más a los pobres- y ello ocurre mientras que se consciente a las grandes empresas y sus dueños que evaden incumplen sus obligaciones, no se les regula ni grava sus riquezas, como tampoco a las entidades financieras que esquilman a pobres. De nuevo merece reiterarlo, esto es una infamia y una traición política de quienes usurpan la representación ciudadana.

La usurpación del poder político ciudadano ha otorgado extraordinarias facultades a los propietarios del capital, quienes tienen el poder para modificar y crear leyes a su antojo y disponer de los medios de coacción para imponerse, pero en su ceguera y estupidez, están imposibilitados de ver y comprender la inviabilidad de construir una historia sin pasado, que se suicidan destruyendo cultura, ciencia, economía y humanidad.

El poder estatal y empresarial ya está liquidando en Costa Rica los logros conquistados en el pasado para comprometer dramáticamente nuestro presente y futuro, ignorando la destrucción y devenir trágico que originan, en su patológica alienación por el inmediatismo, lo tangible, el individualismo y el dinero.

La riqueza un patrimonio de la humanidad

La riqueza propia o heredada, no es ni ha sido, una creación mágica de sus propietarios, pues ninguna riqueza es creada individualmente, todas son creadas socialmente, son muchos sus creadores, aunque privatizada por pocos. Esta es la razón por la que no es posible ampararse en los generadores de la riqueza, mientras que, se exime a los propietarios que generan y reproducen pobreza, desigualdad e inequidad que nutre la pandemia. Luego, los ricos deberán contribuir a paliar la crisis, de otro modo, la debacle y derrumbe será un futuro cercano, donde todos perderemos por un poder corrupto, pervertido e ignorante. Esos poderes no pueden sobrevivir, liquidando a quienes les dan vida, pero desaparecerán de la sociedad y de la historia, para construir un nuevo mundo sin barbaros.

NO ES POSIBLE que aquellos que se han enriquecido con el trabajo ajeno, la especulación y el comercio a costa de los consumidores y del otorgamiento de millonarios y exorbitantes contratos gubernamentales, no se les exija contribución alguna para paliar el empobrecimiento de la población y el desequilibrio fiscal.

LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA GENERADA SOCIALMENTE ES UNA NECESIDAD SOCIAL, ECONOMICA Y HUMANA. No se reactiva la economía liquidando a la población que crea y reproduce riqueza. La condonación de las deudas a los bancos, la reducción de precios a alimentos de consumo social, la rebaja en los precios de los servicios públicos, el aumentar salarios, eliminar los impuestos al trabajo, devolver a sus dueños los aportes salariales depositados en las entidades financieras sin condiciones, otorgar préstamos con intereses negativos o no reembolsables, así como el restablecimiento de las políticas públicas y la defensa de la soberanía y el desarrollo nacional, son las decisiones que el pueblo exige aprobar y establecer para el bien común.

(*) Juan Huaylupo Alcázar, Catedrático en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.