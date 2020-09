No más diputados pachucos en la Asamblea Legislativa

En el momento que escribo este texto se ha anunciado la muerte del padre del Ministro de Salud, Daniel Salas. Por supuesto que lo primero que se impone es mandarle un abrazo de solidaridad a él y a su familia, eso es algo de la más elemental educación y don de gentes. Algo que las personas no podemos perder y menos permitir es que la pasión o la estupidez nos quite la sensibilidad como seres humanos.

He decidido escribir estas líneas, porque todavía me resuenan las palabras que dijo un diputado de apellidos Rodríguez Steller en relación con el Ministro Salas y su padre. Las personas en general y los que están metidos en ciertas actividades deben entender, que la política no da para denigrar a ningún ser humano. No se puede perder la perspectiva y decir cualquier imbecilidad que a uno se le ocurra, solo por tener el fuero de diputado de la República.

La política en la antigüedad era una actividad en la que participaban solo los mejores. El servicio público era una virtud y quienes llegaban a ella, debían ser personas con el conocimiento necesario para adoptar las mejores decisiones para la polis. Evidentemente este ideal de funcionario público se perdió con el paso del tiempo y en la actualidad estamos viviendo una de las peores épocas de la humanidad que, salvo excepciones, tiene legislando y decidiendo, no a los mejores sino a los peores.

Costa Rica no es ajena a este fenómeno y ello se ha visto retratado, de cuerpo entero, en la actual Asamblea Legislativa. Uno puede tolerar que un diputado o diputada exprese planteamientos sin ningún fundamento, es decir, sin saber de lo que está hablando y evidenciando su ineptitud para el puesto; sin embargo, lo que se vuelve intolerable es que su intervención en un plenario legislativo sea, no solo para vociferar estupideces sino para maltratar, ofender, denigrar a una persona que no tiene la culpa que su hijo haya decidido ser Ministro de Salud.

Los que han seguido las columnas que escribo los días lunes saben que no soy afín a este gobierno y menos a los anteriores a este. He criticado fuertemente al señor Presidente de la República y a su equipo económico, considero firmemente que le han dado la espalda a la mayoría de los ciudadanos que votaron por ellos; no obstante, también he ponderado positivamente la labor del Ministro Salas y más recientemente del señor Méndez Mata, sin que ello signifique que no tenga reservas en relación con decisiones y procesos que ellos están llevando adelante.

El pueblo de Costa Rica no se merece políticos que entiendan la política como un servicio para dignificar al ser humano y no para denigrar a las personas. Los costarricenses no merecemos legisladores que, detrás de una curul, se creen con la potestad de expresar epítetos en contra de un adulto mayor enfermo y que no tiene responsabilidad respecto a lo que su hijo haga o deje de hacer.

Ya basta de elegir diputados pachuchos en la Asamblea Legislativa. Como muchas veces se ha dicho, la educación no viene dada por el hecho de haber llegado hasta las instancias más altas de la educación formal, al contrario, ha quedado demostrado que se puede ser economista y abogado, pero ser una persona mal educada, insensible al dolor ajeno y un auténtico pachuco.

Costa Rica se merece representantes, en la Asamblea Legislativa, que sean dignos y que demuestren un comportamiento ejemplar y adecuado. No podemos seguir eligiendo pachucos que no tienen la menor empatía con el pueblo y que son segados por su afán de figuración. Debemos elegir personas que no se quiten de lo dicho y que luego niegan, descaradamente, haber ofendido y pretenden renegar de la responsabilidad de sus palabras.

Ojalá que los otros miembros de la Asamblea Legislativa, diputados y diputadas, dejen de reír las gracias de ciertos compañeros que lo único que hacen es desprestigiar más a ese poder de la República.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com