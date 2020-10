Los derechos adquiridos inconstitucionalmente, no pueden ser derechos…

¿La Sala IV defiende los derechos inconstitucionales o los derechos constitucionales? Porque debido a su función, básicamente de velar por cumplir con la constitución y sus leyes, es decir detener cualquier hecho inconstitucional, porque ese es su único motivo de existir. Hace menos de una semana, la Sala IV se pronunció pidiendo se devolviera el dinero retenido a los pensionados de lujo, que se hizo vía Ejecutivo y Asamblea Legislativa. Si los señores magistrados no lo saben, aquí les pongo la única ley vigente:

ARTICULO 73

Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerta y demás contingencias que la ley determine.

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán acargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a lasque motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta delos patronos y se regirán por disposiciones especiales. (Así reformado por ley No. 2737 de 12 de mayor de 1961).

Ahora bien, si esto no es lo legal, lo derecho, lo constitucional, entonces ¿será al revés? De ser así, debería aplicarse ipso facto una revaluación de todas las pensiones de IVM, dándole a los miles de costarricenses lo que les corresponde acorde a las pensiones de lujo.

Claro que está ley los afectaría a ustedes, pero si no la cumplen estarían rompiendo ustedes la ley:

“El incumplimiento de este deber de probidad conlleva responsabilidades laborales, administrativas y penales. Por ejemplo, el delito de legislar o administrar en provecho propio establece una sanción de prisión de 1 a 8 años para el funcionario que participe con su voto favorable en leyes, decretos, acuerdos, actos o contratos administrativos que otorguen, en forma directa o indirecta, beneficios para si mismo o sus parientes”.

Alguien debería aclarar estos dislates, de otro modo cada día seremos más incapaces de gobernar y manejar un aparato estatal enorme en sus tres poderes principales: 1-Ejecutivo, 2-Legislativo y 3-Judicial. Con esto entraremos en una anarquía terrible y totalmente razonable.

La usada frase de “derechos adquiridos”, en el marco de la legalidad o siguiendo el pensamiento de Montesquieu en “El espíritu de las leyes”, haciendo a la vez espacio para lo peor: romper con todo derecho “El contrato Social” (Jean Jacques Rousseau). Debemos recordar que uno de los grandes pilares de nuestra democracia, además de “La ley Mosaica”, es “El Código Napoleónico”, éste último particularmente respalda nuestro estado de derecho.

Entonces, un derecho como haber estado robando los huevos de las gallinas del vecino, aunque garantizado por hambre y por él desconocimiento de los hechos de parte del vecino, en el momento que se entera y me denuncia, yo no puedo robarlos más, ¿o si? ¿Cuál sería la respuesta de la Sala IV? Porque hasta donde he llegado a comprender, no existen dos verdades, no, solo una y la otra es una mentira.

En materia de leyes soy un analfabeta, pero, y aquí está la clave, cuando Oscar Arias obtuvo un NO a la reelección, estando don Rodolfo Piza en dicha Sala, se aceptó como un no, un NO. Muerto el licenciado Piza, hubo otra segunda elección, en esta ronda de si o no, la Sala IV dijo SI. En busca de la pureza de la ley, uno de los dos pronunciamientos deberá estar equivocado, pero ¿cuál?

¿Si la Sala actuara radicalmente a derecho acorde a la segunda votación, debería rechazar el recurso de los pensionados de lujo? ¿O por el contrario debería como a Óscar Arias darles ese derecho como un derecho constitucional de ellos? Siendo esta opción la válida, entonces el artículo 73 de nuestra constitución fue borrado por la fuerza de la costumbre, pero no beneficia a las mayorías.

Desconozco ninguna explicación magistral al respecto, o ambas verdades son sinónimo o estamos acatando un fallo que es un oximoron.