¿Por qué cuesta tanto dejar las creencias religiosas?

Por más buenos argumentos que se den contra las injustificadas creencias mágicas de la religión, a la mayoría de creyentes se les hace muy difícil o virtualmente imposible siquiera cuestionar críticamente su fe. ¿Por qué? Como lo decía Sagan, esto tiene más que ver con necesidades que con razones. También está el caso de personas que empiezan a dudar de su fe o que saben que ya no la tienen (incluso clérigos), pero les da temor decirlo públicamente. ¿Por qué este temor?

Desde muy pequeñas, las personas creyentes aprendieron a ver su fe como algo sagrado, incuestionable y perfecto; como algo central en su vida, sin lo cual esta pierde sentido o propósito. Los creyentes han vivido en una especie de burbuja religiosa, en la que muy rara vez o nunca se interrogan las razones de su fe. Esta burbuja sirve como una especie de blindaje mental-cultural contra cualquier forma de pensamiento crítico sobre la religión. Si un niño cuestiona la existencia o la bondad de dios, se puede meter en problemas serios e incluso sufrir reprimendas o castigos, en ocasiones severos. El solo acto de atreverse a cuestionar la existencia de dios o su bondad puede ser muy mal visto en una familia cristiana y acarrear consecuencias negativas para quien transgreda esta norma implícita: prohibido cuestionar la justificación de las creencias religiosas.

Quienes nacieron en la burbuja religiosa creen que la necesitan y no conciben vivir sin ella. Para los creyentes adultos, dejar su religión es muy difícil y suele ser un proceso de años para lograrlo. A mí me tomó varios años conseguirlo. Pasé por una etapa agnóstica, donde dudé y busqué más información para orientarme en mi necesidad de respuestas, hasta que finalmente me abrí al hecho bien establecido de que no hay ninguna evidencia de la existencia de dioses, da igual cuál de todos, pues no se puede decir que haya más evidencia a favor del dios A que del B, ya que en todos los casos es la misma cantidad: ninguna.

En este proceso, la ayuda que me dieron reconocidos y bien acreditados autores como Richard Dawkins, Bertrand Russell, Carl Sagan o Daniel Dennett, fue muy importante. Dawkins me enseñó a preguntar por la evidencia y a entender que la evolución es un hecho que no requiere la intervención de ninguna deidad. Russell me hizo ver que muchas veces no nos estamos preguntando si dios existe o no, sino que solemos preguntarnos qué se ajusta mejor a nuestras necesidades. Sagan me enseñó cómo desde el punto de vista cosmológico es claro que nuestro planeta es solo una diminuta mota de polvo suspendida en un rayo de luz solar, sin que exista la más mínima señal de alguna clase de deidad en el universo. Dennett me ayudó a cuestionarme la forma en que entendía la mente y la consciencia, para pasar a verlas ya no como la acción de alguna especie de fantasma o fuerza mística en el cuerpo, sino como el producto de la actividad de nuestro sistema neurocognitivo.

Soy consciente de que dejar el misticismo religioso y liberarse de su hechizo no es cosa sencilla cuando se ha vivido toda la vida en una burbuja religiosa, pero atreverse a hacerlo vale la pena, porque nos pone en el camino de la búsqueda de la verdad y nos saca de la simple necesidad de confort. Si la verdad nos hace libres, entonces atrevámonos a buscarla en serio, aunque sea difícil, complicado o incómodo. Creo que es mejor vivir con verdades incómodas que con mentiras reconfortantes, y las creencias religiosas son lo segundo.

(*) Pablo Chaverri, académico