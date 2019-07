¡Comandante Colibrí!

Por suerte, en nuestro medio “siempre hay porqué reír y a quién amar”(estribillo de una vieja balada), “y al final, la vida sigue igual…”; alejándonos por momentos de la música romántica, tenemos una tarea nueva: descifrar lo que está sucediendo detrás del trono de Zapote. Si bien he estado presto a defender la paz y la libertad costarricenses y siempre lo estaré porque solo eso tenemos, también es verdad que un gobierno sin pies ni cabeza como este que tenemos, envalentona a cualquiera a creerse “un tiro fijo” o “un mono jojoy”y enfundado en unas colibríes se dedican a lanzar gritos o chillidos de guerra, que no caben en este país.

¿Es una verdad o solo se trata de taparle el ojo al chivo?, cualquiera de las dos posibilidades es gravísima. Si en efecto es verdad, nos está alertando sobre el borde en que nos encontramos parados junto al abismo, si es mentira o un sofisma de distracción, nos demuestra que quienes nos gobiernan han tocado fondo: ¡estamos acabados!

Al ver los disparates del comandante que se desmayó, nos hace reír por su estilo patético, o sea hasta para un levantamiento somos mediocres los ticos. ¿Entonces después de la jubilación de lujo masiva de connotados comunistas criollos somos nada? Ya no existe ninguna piedra incómoda en el zapato, digo esto porque al pan pan y Albino vino trabaja para ambos lados y sería el espía doble del siglo XXI, perfecto para demostrar que no somos más que una bufonada macabra. Ahora cruzando mensajitos en Twitter con el flamante Nobel de Rohrmoser, que por cierto desluce más a este que a aquel, o no se cual desluce a cuál.

Aparece en escena el ilustre Castrito, el general de Figueres que hizo la parada militar con las fuerzas descalzas bajo su mando y fue destituido ipso facto por aquel, ahora la emprende contra la Fiscala General y la “cascarea” a que le efectúe un allanamiento (¡Cosas veredes Sancho amigo). Mientras sucede esto, en las redes sociales se tejen hipótesis dignas de un profesor Hawkins, que si este, que si aquel y mil diretes más.

¿Es que ni para una revuelta tenemos fundamento y aplicamos nuestro clásico chifrijismo? No, las cosas no son así, estas peroratas dañan nuestra ya deteriorada imagen a nivel mundial y el turismo no está lleno de “indianas jones”, el turismo es nervioso por antonomasia y estás estupideces alejan a los turistas y los obligan a conocer destinos si no iguales, quizá mejores que el nuestro.

Estos hechos, de ópera bufa, deben ser investigados por nuestros periodistas para denunciar públicamente los responsables, las investigaciones periodísticas dan mejores resultados para aclarar realidades, muchos son quienes deben llevar a cabo esta epopeya de aclarar qué ha sucedido y porqué y por quiénes, de otra manera nuestra debilidad inerme nos haría vulnerables a cualquier mamotreto el día de mañana. Si ya la delincuencia organizada nos ha enjaulado en nuestras casas, está nueva delincuencia nos haría parias indignos de una Patria que merece respeto.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico