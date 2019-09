La desmother corner. Actualización al 2019

Recordemos: es la zona que conforma el encuentro de la avenida 10 con la calle 5, en San José.

Las orinadas y las otras, en los rincones, siguen. Ahora los borrachos beben el guaro en las dos cantinas que se los disputan, una diagonal a la otra, y sueltan los lixiviados en los rincones parte de las aceras, que son todavía vías públicas. Llego a la entrada de mi oficina. Estaban unos desgraciados orinando. Les pregunté: ¿Qué, se puede orinar aquí? “Por supuesto, ¡hágalo usted también!” “No saben lo perro que se siente uno de que cualquier cabrón se le orine en la entrada a su propiedad”.

Nueva es que ahora ya medio se controla a los taxistas, que se estacionan a placer en la calle y estorban divinamente el tránsito. A ello sígale sumando que Lumaca no da abasto y entonces los buses quedan haciendo presa y nadie pasa. Ah, pero el campo que dejan los taxistas expulsados, por ratos, lo ocupan los buses de Lumaca, a los que dejan encendidos haciendo bulla y excretando diesel quemado. ¡Cosa más grande es la vida!

Y ahora una cantina monta todos los días un insoportable karaoke, a todo volumen, hasta avanzada la madrugada. Por cierto, el sábado 24 de agosto se amaneció con cuatro balazos bien sonoros, que se oyeron en la esquina de la cantina a las 2:25 a.m., cuando estaba el karaoke a todo dar. La víspera fui donde la cantinera: Oiga, con ese karaoke nadie puede dormir. ¿No pueden bajarlo? Me respondió altanera: “Si no le gusta, vaya a la policía”

Es una respuesta de analizar: primero, demuestra altanería, valeverguismo. Segundo, lo peor, eso lo dice quien ya sabe que la autoridad, todas juntas, no valen una peseta. Porque no es que este desmadre no se haya denunciado; es sencillamente que a nadie le importa. Nada somos, queridos ñatos. Casi todo, en este país, está secuestrado.

Por supuesto que el suscrito no es tan tarado como para pensar que escribiendo y publicando esto ya el desmadre en esta zona se va a acabar.

(*) Dr. Mauro Murillo es Abogado