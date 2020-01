“La realeza en Costa Rica Hoy”

Megan y Harry se alejan de la familia real británica. Han expresado que quieren independizarse y vivir más tranquilos.

Podrían venirse para acá, invertir aquí y sentirse… bueno, como reyes, con la familia real de C.R.: La Reina de la Noche, el Rey de los Precios Bajos, la Princesa Marina; y hasta podrían vivir en el Hotel del Rey, en el Hotel La Princesa, en el Condominio El Emperador, en la residencial La Condesa, en la Calle King Fish de Limón, en Cuatro Reinas de Tibás o en la Ciudad Hacienda Los Reyes y comprar sus cositas en el Palacio de Modas; y para comer por ejemplo ahí está el Restaurante el Príncipe; serían mil veces más felices y ella aquí pasaría por una ciudadana común y corriente, en un medio en el que de siempre se ha orientado a las niñas y mujercitas a lanzarse a la caza de su príncipe azul. Y para las cosas ya del espíritu ahí están la Reina de los Ángeles, el Salón del Reino y la Iglesia de Coronado.

Y, bueno, ya vivió aquí en esta monarquía (de “mona” + “kia” del idioma chukchi de Siberia en que significa “reino de”) el Príncipe Federico Ernesto de Sajonia-Altenburgo; también su hermana Carlota Inés de Sajonia-Altenburgo junto con su esposo el Príncipe Segismundo de Prusia y como si nada, al punto de que yo conocía a estos dos últimos personalmente y hasta estuvieron de invitados en una de mis reuniones y esto es cierto ¡es real! ¡Y eso no es nada! Hemos tenido también a nuestro propio Marqués Manuel María de Peralta y Alfaro y al Príncipe Hernández, futbolista notable. Pero es que hay que pensar también en lo artístico y lo decorativo ¿cómo les quedarían Los Brillanticos y Sus Diamantes? ¿Y qué me dicen del chúrchil puntarenense?

Luego un aspecto muy importante: el trato en la vida cotidiana. Para los ciudadanos de la tercera edad serán “mijita” y “mijito” o sea dándoles la categoría de hijos y su amor de padres; para los de la Feria del Agricultor serán “reina” ella y él “patrón”, “papi” o “campeón” y esto les deberá gustar mucho porque a ella se le sube el rango y a él se le alimenta el orgullo de nuevo padre y de persona de rango; y en el comercio, en la Tributación, en el Seguro, en la Muni, en el súper en general ella siempre “reina” y él “barón” (como el Barón Rojo) o “corazón” (como Ricardo Corazón de León). ¿Quién podría no estar feliz con semejante tratamiento de nobleza?

Y pueden mantener vínculos con la realeza europea por intermedio de nuestro Keylor, que trabaja en París nada menos que en el Parque de los Príncipes. ¡No! ¡Si aquí no hay miseria! ¿Podríamos tener aquí alguna bebida que no fuera de calidad imperial, un café que no sea como para un rey o algo que no sea digno de un marqués, de un cacique o de un zar? ¡Claro que no!

Y es que hasta un problema cualquiera, que coloquialmente llamamos “una torta” que podemos haber causado (lo que sería popularmente “jalarse una torta”) tiene majestad y rango de soberano y el idioma ya lo dice; no será un problemita cualquiera; ¡no! ¡O nos jalamos una soberana torta o nada! ¿Y dónde termina el pueblo dirimiendo todas sus desavenencias? En el real de la feria. Bueno tal parece que somos todo realeza y que ya hemos aportado todas las pruebas pero aún queda una muy noble de nobleza de verdad, por cierto, para edulcorar y fortalecer esta nuestra realidad: ¡la jalea real a ver si también jala reales!

(*) Orlando García Valverde es Traductor-Intérprete Oficial