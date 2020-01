Las ideas siempre obedecerán a la evolución de la sociedad. (Parte I)

He podido leer en muchos medios y artículos una frase, que en realidad se escucha y es tentador el asimilarlas, no obstante creo todo lo contrario: “las ideologías han desaparecido”, no, esto no corresponde a la realidad, posiblemente debido a los cambios en los medios de comunicación colectiva, han sufrido una metamorfosis que las hace difícil de discernir, algunas calculadoramente se han camuflado, tal es el caso que corresponde a anarquismo, anarco-comunismo, comunismo, socialismo, neoecologismo, identidad de género, etc.

Hemos llegado a elevados índices de desarrollo, pero este corre paralelo al crecimiento inclemente de la pobreza extrema, que llega a números alarmantes, de seguir ese camino, en pocos años la mayoría de la población mundial estará en condición de pobreza.

En la política electoral costarricense, hemos visto “desaparecer”del escenario público a mentes privilegiadas, conocidos activistas de izquierda que calculadoramente fueron Pensionados de lujo(por cálculo político)y perdieron todo interés en esa militancia, que muchas veces lograba equilibrar las luchas sociales nacionales.

Comencemos por efectuar una disección quirúrgica cuidadosa del Partido Liberación Nacional (PLN), que se acepte o no, sigue siendo el mayor de los partidos minoritarios. Otrora fue el buque insignia de los movimientos sociales, hasta que ingresó por la puerta grande el neoliberalismo y sacó del lugar a esa inmensa masa Socialdemócrata, tan valiosa para combatir las desigualdades sociales.

¿Por qué razón un partido socialdemócrata se convierte en neoliberal? Hay muchas razones, no obstante la principal razón fue que la cúpula vino a ser manejada por liberales. Años atrás este mismo PLN tenía en su espectro político ideológico, desde la izquierda más recalcitrante hasta la derecha de los Chicago boys.

Mientras coexistió todo ese abanico ideológico, PLN además de ser partido mayoritario, era el que tenía siempre un sitio para cada tendencia ideológica.

Me decía un amigo comunista a ultranza, mientras exista Liberación, los comunistas estaremos aislados del poder. En parte era realidad, pues entre sus fundadores mismos había tendencias disímiles, lo que los unía era la búsqueda del bien común, esa misma idea de sociedad mantuvo a salvo las instituciones costarricenses, sin causar daño a la empresa privada.

De esa entronización de las ideas neoliberales, perdió el partido miles de valiosos partidarios, que se fueron al PAC, al movimiento libertario y por desgracia la gran mayoría al abstencionismo.

Casi dos décadas el PLN fue manejado como empresa personal, esto fue suficiente para la “diáspora”, hoy, cuando vemos la extraviada vía del bien social, uno piensa que si hubiera una recaptura de todos esos hijos extraviados, este partido podría regresar a su papel importante en el desarrollo de las ideas políticas y económicas en la sociedad costarricense.

¿Por qué no se logra esto? Por dos razones, en primer lugar hay una inmensa falta de voluntad para asimilar las diferentes ideologías, dentro de la cúpula liberacionista que se ha adueñado del partido, aunque soplan nuevos vientos en nuestra política nacional, la otra sería la apatía característica nuestra, donde no creemos que podamos cambiar el camino con transitarlo, paso a paso.

Hay personas muy valiosas que se fueron del PLN por razones válidas o no, algunas buscaron otros nichos que prestaran oídos a sus inquietudes, por desgracia por mucho tiempo hubo una dictadura dentro del partido, cuya única finalidad era mantener el poder a como fuera, aún a un precio ruinoso, como fue la desbandada de miles hacia otros lados, que ha hecho que las últimas dos elecciones fueran totalmente atípicas, porque supieron capitalizar el descontento de miles de ciudadanos.

Para conseguir reestructurar nuestra hoja de ruta, necesitamos mentes lúcidas, que regresen a aportar ideas y de esa manera “contagiar”a las grandes mayorías, de esos aires de libertad.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico