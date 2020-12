Trump y Dios

Hace poco el editorial de El País escribió lo siguiente: «Si las primeras semanas de Donald Trump en la Casa Blanca dieron numerosas muestras de ser caóticas, las últimas se están demostrando sombrías y peligrosas.» El ocupante de la Casa Blanca es «macabro» como también lo dice el mismo rotativo europeo.

Es cierto, perdió las elecciones y desocupará su búnker, donde se escondió, temiendo las movilizaciones del verano. El nacionalismo blanco tuvo sus héroes: George Wallace y Barry Goldwater. Ninguno de ellos llegó al poder. No lo fue, empero, el corrupto expresidente Nixon. Tampoco lo fueron Reagan y los Bush. Eran ultraconservadores pero no fascistas. Donald Trump sí lo es.

El mediocre magnate pertenece a esta prosapia que se llama fascismo. No es casualidad que despreciables figuras como Stephen Miller y Steve Bannon estuvieran en su gobierno, y que Breitbart News promoviera el nombre Trump. Ni tampoco es un secreto que el muy discreto billonario Robert Mercer y su hija Rebekah, financistas de iniciativas de extrema derecha, fueran el motor monetario y de relaciones oligárquicas del mismo Trump.

A Trump no lo puso Dios, ni es un profeta, ni un mesías, ni una profecía cumplida; es un vulgar fascista. Pero este fantoche fue coronado por las fuerzas más oscuras y violentas del capitalismo apocalíptico. El desalmado Trump no está loco; lo que anda disparatado y furioso es un planeta sin un norte que honre la VIDA en TODO aspecto, con guerras por doquier, el petróleo escupiendo miserias, con el Amazonas torturado, con los trabajadores arrodillados y los plutócratas multiplicando-capitales en media pandemia. Entre tanta desolación, el fascismo ha ganado terreno en todas partes del globo aunque no mencione su palabra, aunque no recuerde a Hitler, Mussolini, o al mismo Franco.

En los Estados Unidos la mayoría blanca votó por Trump (57%) y una minoría de gente color también lo hizo, teniendo la diáspora cubana-venezolana un lamentable activismo. El voto militante de un poderoso bloque evangélico se consolidó como el oficiante de una liturgia de gobierno de inspiración fascista. Porque Trump no es la encarnación de Ciro el Grande quien liberó a los cautivos en Babilonia conforme a los delirios del pastor Pat Robertson, sino el torturador del pueblo palestino.

En no pocas iglesias evangélicas de América Latina y Costa Rica, se distribuye para consumo de los incautos la superstición sobre el supuesto valor simbólico de Trump, puesto por Dios para bien de Israel y los Estados Unidos. Son alucinaciones y estupideces. Así de insidiosa es la guerra del fascismo en contra de la VIDA, la paz y los trabajadores del mundo. Así se tuerce el legado ético de Jesús. Trump salió electoralmente derrotado, pero el trumpismo sigue vivo y, lo peor, lo sigue estando en la mente de muchos devotos cristianos incluyendo ticos. ¡Despertemos!

(*) Allen Pérez es Abogado