Costa Rica: Panorama electoral 2022

El próximo domingo 6 de febrero, a escasos días, se celebran elecciones generales en Costa Rica. Son las elecciones más sui géneris, en muchos años en el país centroamericano, por varios motivos que veremos en adelante.

Las empresas encuestadoras:

CIEP del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.

Enfoques de Opinión Pública e Investigaciones.

y Opol Consultores de Opinión Política.

Además de la encuestadora Índice, Demoscopia S.A., La Universidad Latina y la Universidad Nacional Abierta UNA-Idespo, el Instituto de Estudios Sociales en Población.

EL CIEP-UCR , es el estándar de cómo se deben hacer las cosas. Publican una introducción detallada, una ficha metodológica completa, una descripción del proceso de selección, un mapa de dispersión de las personas encuestadas y finalmente una tabla con variables de comparación, para que cualquier ciudadano pueda comparar su muestra con la composición del país por sexo, edad y escolaridad. El nivel de transparencia es muy alto y esto evidentemente permite hacer una lectura mejor de sus datos.

Enfoques Opinión Pública , comparte una ficha técnica resumen en una página, en la cual brindan datos con poco detalle de su método de recolección de información, brindan dos variables de control, aunque falta terminar de entender cómo mezclan, la recolección telefónica con una “muestra a pie”, o bien, de qué forma controlan la aleatoriedad de en la selección de los ciudadanos.

No obstante, estas dos anteriores, según el medio digital Delfino.cr, son las más confiables, ya que poseen mayor transparencia en el instrumento de medición (el cuestionario) y en las variables de control (para ver cómo está esa muestra), y por tanto, permiten hacer conclusiones más adecuadas.

Estas empresas encuestadoras, además de otras, inscritas ante el Registro Electoral de Costa Rica, para la realización de encuestas de carácter político electoral, revelan un estudio de intención de votos, para las mencionadas elecciones, del mes de enero 2022.

Las intenciones de votos, según estas encuestadoras, dejan ver que, Fabricio Alvarado del Partido Nueva República PNR, con un 23%, José Figueres Olsen del Partido Liberación Nacional PLN, con un 23%, y Lineth Saborío Chaverri del Partido Unidad Social Cristiana PUSC con 19%, lideran las intenciones del electorado costarricense.

¿ Quién es Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República PNR? Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, nació en San José, un 30 de mayo de 1974, es un político conservador costarricense (también es un conservador evangélico). Fue Diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, por el partido Restauración Nacional, para el período 2014-2018. Fue candidato presidencial en las elecciones presidenciales de 2018.

Sus inicios en la política se remontan al 2013, en aquel momento Alvarado ya era líder religioso en una iglesia evangélica y se incorporó al partido de corte cristiano, Restauración Nacional. En octubre de 2018 anunció su renuncia al partido Restauración Nacional, y la fundación de una nueva agrupación política bajo el nombre de Partido Nueva República. Es a su vez, periodista y músico (su canción más conocida es “Batalla Espiritual”), en algún momento de su vida religiosa fue predicador evangélico, fue reportero de televisión.

Según el Tribunal Supremo Electoral TSE, en el periodo comprendido entre el 19 de marzo del 2020 y el 30 de noviembre del 2021

El Partido Nueva República PNR, recibió donaciones (¿inversiones?) a nombre de Iván Barrantes Ruiz, ex asesor de campañas del PAC (partido de gobierno) y de PLN. Actual director de estrategia política del PNR, por un monto de 39.033.906,00 colones.

Por otro lado, a través de Jonathan Robe Campos Chavarría, el PNR recibió 20.110,000,00 colones.

También, por medio de Cesar Zúñiga Ramírez, candidato a diputado por San José, recibió el PNR 14.701.078,21 colones.

¿ Quién es José María Figueres Olsen, del Partido Liberación Nacional PLN ? José María Figueres Olsen (Catedral, San José, 24 de diciembre de 1954) es un ingeniero industrial, político y consultor internacional costarricense. Figueres fue ministro de Comercio Exterior de 1986 a 1988, ministro de Agricultura y Ganadería de 1989 a 1990 durante la administración Arias Sánchez (1986-1990) y 42° presidente de la República de Costa Rica de 1994 a 1998.

Controversias en su gobernanza

Caso Chemisse

Figueres fue acusado por los hermanos David y José Manuel Romero en un libro titulado El caso Chemise, de haber asesinado a un narcotraficante mientras este se encontraba detenido bajo custodia policial.

Juicio ICE-Alcatel

A finales de 2004 los medios de comunicación masiva divulgaron que Figueres Olsen, había recibido US $ 900 mil provenientes de la compañía francesa Alcatel. La misma empresa que fue acusada de supuesto soborno a otro expresidente, siendo en este caso Miguel Ángel Rodríguez, así como a varios directivos del Instituto Costarricense de Electricidad.

Además, Figueres, con recursos de Alcatel, H. F. DISA pagó también una suma aproximada a los $900.000 a Carmen Valverde Acosta, exsecretaria general del Partido Liberación Nacional (PLN) al cual pertenecía Figueres Olsen cuando fue elegido presidente.

En aquel momento Figueres residía en Suiza, fue exhaustivamente investigado por la Fiscalía y al no encontrar evidencias, esta solicitó sobreseimiento por no encontrar delito que perseguir. Una Comisión Legislativa que investigaba el asunto convocó formalmente a Figueres para dar declaraciones, pero el expresidente se negó a comparecer, argumentando compromisos laborales ineludibles, ofreciendo hacer una videoconferencia, lo que no fue aceptado por los diputados.

Cementazo

Figueres fue señalado indirectamente como una de las figuras políticas vinculadas al escándalo del “Cementazo” cuando se hizo público que había participado en viajes privados junto al empresario beneficiado Juan Carlos Bolaños.

Controversias de su Partido Liberación Nacional (que se mueven entre escándalos, deudas de su gobierno y corrupción), la Trocha, la Refinería China, la Carretera a San Ramón, El caso Crucitas, El caso La Platina, la Carretera a Caldera, El Avión Narco, El Plan Fiscal, Las Cámaras en carreteras, El Aumento de los Diputados/as, entre otros.

El PLN recibió donaciones (¿inversiones?) de la persona, Jorge Oller Alpirez, expresidente de la agencia de publicidad Tribu DDB, por un monto de 61.300.00,00 colones.

Moisés Fachler Grunspan, exmagistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia CSJ, por un monto de 32.475.000,00 colones.

Carlos Manuel Uribe Sáenz, vicepresidente de la junta directiva de Cuestamoras, por un monto de 31.100.000,00 colones.

Roberto Federspiel Pinto, director general del grupo Universal (tiendas Universal), y miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica. 17.301.760,00 colones.

Mario Arturo Esquivel Volio, empresario miembro de la junta directiva del grupo bancario Pival, por un monto de 15.925.000,00 colones.

Alberto José Esquivel Volio, empresario, presidente de varias sociedades de inversiones inmobiliarias, por un monto de 15.000.000,00 colones.

Carlos Ricardo Benavides Jiménez, actual diputado del PLN, por un monto de 13.882.480,00 colones.

José Fernando Batalla Esquivel, empresario, presidente de sociedades de constructoras e inversiones inmobiliarias, por un monto de 13.316.100,00 colones.

Tomas Arturo Batalla Esquivel, empresario, presidente de sociedades de constructoras e inversiones inmobiliarias, por un monto de 9.115.000,00 colones.

¿ Quién es Lineth Saborío Chaverri , del Partido Unidad Social Cristiana PUSC? Nació un 30 de mayo de 1974, de profesión abogada. Experiencia política, Diputada de la República 2014-2018 (PRN) y en las elecciones del 2018 apoyó la candidatura de Fabricio Alvarado (PRN).

Saborío, fue vicepresidenta de la República durante el Gobierno de Abel Pacheco (2002-2006). Exdirectora del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Ella es la primera mujer en aspirar a la presidencia de la República por el Partido Unión Social Cristiana PUSC.

La reducción de la pobreza y el desempleo, es la gran deuda pendiente que dejó Lineth Saborío del PUSC, como vicepresidenta del gobierno de Abel Pacheco entre 2002 y 2006.

Al 01 de febrero del 2022, ya la intención de votos varió en números, pero se mantienen los mismos candidatos/as: José María Figueres Olsen, sube al primer lugar, pero baja de 23% que estaba hace algunos días, a 17,01%; Lineth Saborío, sube al segundo sitio, con 12,86%, pero igualmente baja al estar con 19%. Fabricio Alvarado, baja al tercer lugar con 10,27%, y baja del primer sitio teniendo en ese momento 23%. Y hay un dato importante, hay un 31,76 de indecisos/as. CIEP-UCR.

Finalmente, deseamos mostrar, como el partido y candidato de la izquierda, Frente Amplio-José María Villalta, que se ha movido entre el 7 y el 8%, es el que presenta mejor plan de gobierno, según los temas, Género y diversidad, Seguridad, Población indígena, Cultura y deporte, Zonas rurales y costeras, Seguridad Social, Anticorrupción, Educación, Ambiente, Empleo, Juventudes, según la Fundación Friedrich Ebert.

En síntesis, según las encuestadoras, la intención de votos, se mueve entre dos partidos y dos candidatos/as tradicionales, y uno de los movimientos neo pentecostales.

Es seguro, que se irá una segunda vuelta, ya que ninguno alcanza el 40% requerido.

En la segunda vuelta, se definirá el panorama electoral, que algunos consideran “extraño”.

Lic. José A. Amesty R.

02-febrero 2022