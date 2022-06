Propuesta para mejorar el ambiente a partir de una política de Teletrabajo en Costa Rica

Señor Rodrigo Chaves Robles

Presidente de la República de Costa Rica

Señores Ministros y Ministras

Consejo de Gobierno

El suscrito Gino Biamonte Castro, mayor, casado, vecino de San José, portador de la cédula número 1-572-757, en mi condición de presidente de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, con cédula jurídica número 3-002-071676, domiciliada en Moravia Los Colegios, denominada en todo lo referente a este asunto como APREFLOFAS, me permito saludarle, desearle los mejores éxitos en su vida personal y profesional, y desearle muchos éxitos en su condición de Presidente de Costa Rica a favor de nuestro país, y a interponer sus buenos oficios no a nuestro favor, sino del país y medio ambiente como paso a explicar:

En días recientes, la congresista Paola Nájera Abarca de su partido, envió una misiva al Gobierno para la implementación de políticas más drásticas de TELETRABAJO.

Nosotros deseamos coadyuvar en esa gestión, pues es público y notorio, que con el regreso del TELETRABAJO a la PRESENCIALIDAD, los embotellamientos volvieron, al punto que desplazamientos de pocos kilómetros dentro del GAM pueden tardar varias horas, que hoy día, con el incremento del combustible, implicarán de forma desmedida un golpe económico a las familias costarricenses, e incluso al propio país, por la afectación negativa de la Balanza de Pagos.

Esos embotellamientos significan en nuestro criterio, pérdida de competitividad país, pues no solo se consume más combustible por parte de la flota vehicular, aumentando consecuente la emisión de gases contaminantes, sino que además las personas y mercaderías no llegan a su destino a tiempo, o se amerita invertir mucho mas tiempo para trasladar personas o mercaderías pocos kilómetros lo que disminuye la calidad de vida de los ciudadanos obligados a invertir extensas horas a bordo de automotores de forma innecesaria.

Así las cosas, en APREFLOFAS consideramos que una de las medidas más efectivas para disminuir la contaminación, no es adquirir vehículos eléctricos como muchos pensarían, sino que la política más eficiente es que la menor cantidad de vehículos circulen, sean estos vehículos particulares o autobuses, pues incluso los vehículos eléctricos nuevos, tienen una huella de carbón enorme en su reciente producción, y la gran cantidad de autobuses igualmente contribuyen al efecto de embotellamiento y aumento de gases contaminantes.

De ahí el porqué la implementación del TELETRABAJO es quizás la medida socio ambiental más eficiente, que además permite por supuesto incrementar la productividad y competitividad del país, pues sería posible mantener la producción e incluso aumentarla, al disminuir los embotellamientos y sus consecuencias por todos sabidas. Si tan solo las personas que realizan trabajos físicos o aquellas donde se requiera estrictamente su presencia, tuvieran que trasladarse muchos miles de personas que pueden realizar TELETRABAJO no se verían obligadas a participar en un diabólico juego de Damas Chinas en los centros de población del GAM, donde se encuentran en puntos de intersección donde el caos, los accidentes y el nivel innecesario de stress son la costosa cotidianidad de millares de personas que ven disipadas horas estériles tratando de llegar a sus trabajos, lugares de estudio y hogares; situación comprobadamente innecesaria de acuerdo a las restricciones experimentadas y aceptadas por la población en la reciente vivencia de la Pandemia.

Así las cosas, respetuosamente nuestra organización APREFLOFAS, desea coadyuvar en la gestión de implementación del TELETRABAJO y para ello incluso adjunto le proponemos un borrador de decreto ejecutivo, que permita implementar esta y otras medidas ambientales que además permitan incrementar la eficiencia del Estado.

De antemano agradezco sus buenos oficios en la atención de la presente gestión, no sin antes desearle el mayor de los éxitos en su gestión como Presidente de la República y agradecerle su atención al presente oficio.

NOTIFICACIONES

Para mis notificaciones aporto el correo electrónico

ginobiamonte@hotmail.com

Ruego resolver conforme.

Atentamente: Gino Biamonte Castro

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, En uso de las facultades que les confiere los artículos 50, 130, 140 incisos 3), 8) y 18), 146 y 188 de la Constitución Política, la Ley de Planificación Nacional, Nº 5525 del 2 de mayo de 1974; la Ley Orgánica del Ambiente, Nº 7554 del 4 de octubre de 1995; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Nº 7414 del 13 de junio de 1994; los artículos 1º y 2º de la Ley de Conversión del Ministerio de Industria, Energía y Minas (MIEM) en Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM), Nº 7152 del 5 de junio de 1990; los artículos 26, 27, 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Nº 8660 del 8 de agosto del 2008;

1.—Que el artículo 50 de la Constitución Política establece que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país; y garantizar y preservar el derecho de las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, promoviendo el mayor desarrollo en armonía con éste.

2.—Que la Constitución Política establece el principio de unidad del Estado y la Ley General de la Administración Pública establece las potestades y responsabilidades del Poder Ejecutivo, entendido éste como el Rector en conjunto con el Presidente de la República, en relación con el poder de dirección y de coordinación de los entes descentralizados, donde la directriz es el instrumento con el que se puede establecer la programación o dirección de la conducta del sector público, en general o en lo específico.

3.—Que la Ley Orgánica del Ambiente, establece que los recursos energéticos constituyen factores esenciales para el desarrollo sostenible del país, sobre los que el Estado mantendrá un papel preponderante pudiendo dictar medidas generales y particulares.

4.—Que los funcionarios responsables de la administración y gestión adecuada de los recursos de los órganos, entes, instituciones y empresas del sector público, deben contribuir con el logro de la reducción del consumo de energía, mediante la introducción de mejoras de los hábitos de consumo, la promoción de medidas de ahorro, la administración de la demanda energética asociada a su gestión e instalaciones, la revisión de sus instalaciones eléctricas, la sustitución de equipo y artefactos ineficientes que provocan alto consumo de electricidad, todo ello con el objetivo de lograr una adecuada utilización los recursos energéticos a su disposición.

Según el propio MINAE, el consumo de energía comercial se incrementa continuamente, triplicándose en el periodo 1980-2010. El consumo de electricidad aumentó 4,2 veces, impulsado por un alto grado de electrificación -que coloca al país entre los primeros a nivel mundial- y el incremento del consumo de los sectores residencial e industrial. El consumo de derivados de petróleo se incrementó 2,4 veces, debido fundamentalmente al aumento del parque automotor. En Costa Rica, con respecto a la evolución del consumo de energía comercial, el crecimiento promedio del consumo de hidrocarburos en los últimos 20 años fue del 4,7% anual y el de la electricidad del 5,3% anual. Con estas tasas de crecimiento, la demanda de electricidad se duplicará en 13 años y la de los hidrocarburos en 15 años. La dependencia de los combustibles fósiles en el país ha venido aumentando hasta alcanzar, en el 2009, el 64% de la energía comercial; la electricidad por su parte, atiende el 22% de la demanda de energía, la biomasa el 12% y 2% otros productos energéticos (Fuente: http://www.minae.go.cr/index.php/2012-06-08-20-20-39/gris#_Direcci%C3%B3n_Sectorial_de_Energía Existen 2 formas para combatir el desbalance energético; una es produciendo simplemente cada vez más energía para satisfacer su ineficiente utilización y otra es intentando reducir eficientemente el consumo con políticas como las implementadas por Japón luego de la crisis nuclear, o Estados Unidos con la EPA (Enviromental Protecction Agency) y el proyecto Energy Star. Considerando que en Costa Rica la costumbre es pintar los techos de de las edificaciones de color verde o marrón, colores que son muy absorbentes de la radiación solar, favoreciendo el calentamiento de las edificaciones, lo cual disminuye el confort y obliga a la utilización de aires acondicionados; y considerando que la EPA, el Heat Island Group, y diversos organismos, promueven la utilización de techos de cubierta vegetal, o techos de color blanco que reflejan hasta un 80% de la radiación solar de vuelta hacia el espacio, disminuyen la temperatura del techo hasta en 30 C, el efecto de Isla de Calor, la contaminación por Ozono, y disminuyen los gastos en electricidad por concepto refrigeración de las edificaciones. Ver entre otros: http://heatisland.lbl.gov/coolscience/cool-science-cool-roofs Considerando que el proyecto Energy Star certifica y clasifica equipos eléctricos y electrodomésticos con un sello de ENERGY STAR en más de 50 tipos de productos, incluyendo electrodomésticos mayores, iluminación, equipos electrónicos para el hogar, y productos para la oficina. Estos productos evaluados y certificados ENERGY STAR satisfacen especificaciones estrictas de la eficiencia de energía establecidas por la EPA y el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE). Cuando escogen el ENERGY STAR, los consumidores pueden ahorrar hasta 30 por ciento en sus facturas de electricidad-casi $600 por año-y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. Ver entre otros: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home.resources_espanol Considerando que los equipos de cómputo son responsables de un consumo energético importante, pues pasan encendidos permanentemente durante las jornadas laborales. Considerando que según Energy Star para disminuir el consumo energético de estos equipos es necesario configurarles correctamente las opciones de consumo energético para propiciar en momentos de desuso, el apagado de los monitores, los discos duros y la hibernación de los equipos. Ver entre otros: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=power_mgt.pr_power_mgt_users&s=mega Considerando que en otros países como Japón, para disminuir el consumo energético han creado políticas como la “Cool Biz” que pretende que los funcionarios utilicen ropa más ligera y fresca para utilizar menos los aires acondicionados, propiciando que las temperaturas de los mismos no bajen de 28 grados Celsius. Ver entre otros: www.japantimes.co.jp/news/2013/06/…/super-cool-biz-season-starts-again/ Considerando que las planchas de ropa consumen 1000w-hora o más, el equivalente a 10 televisores de 20 pulgadas, o 10 pantallas planas de 30 pulgadas; siendo necesario buscar políticas que disminuyan su uso. Considerando que en los automotores, los colores claros como el blanco, gris claro y amarillos son los colores que reflejan hacia el espacio mas radiación solar, pues un color claro puede reflejar un 60% o más de calor, mientras que un color oscuro únicamente refleja un 5%, y que la utilización de estos colores claros en los vehículos disminuye el calor interno de estos, mejora el confort dentro de la cabina, disminuye la necesidad de utilización de aires acondicionados, lo que mejora el rendimiento en la utilización de combustibles. Ver entre otros: http://heatisland.lbl.gov/coolscience/cool-science-cool-cars además de que los colores claros mejoran la visibilidad diurna y nocturna de estos por parte de otros conductores, lo que evita accidentes. Considerando que la deforestación urbana se considera un problema ambiental de primer orden, pues aumenta el efecto de Isla de Calor, lo que aumenta el gasto energético para refrescar las edificaciones, y disminuye la capacidad del planeta de absorber CO2; y que la reforestación masiva tanto rural como urbana puede ayudar a disminuir estos efectos. Ver entre otros: www.epa.gov/heatislands/resources/…/TreesandVegCompendium.pdf Considerando que fue público y notorio, que recientemente se dio un desafortunado caso de la muerte de un niño por quedar encerrado en un parqueo al aire libre sin sombra; y que igualmente los casos de cáncer de piel han aumentado en el país, debiendo de promoverse acciones para disminuir la exposición directa a los rayos del sol. Ver entre otros: www.ministeriodesalud.go.cr/…/cancer/cancer2005/cancerpiel.pdf Considerando que en Costa Rica el transporte terrestre en general está saturado, pues existen demasiados autobuses, camiones, vehículos particulares y motocicletas circulando simultáneamente, provocando graves embotellamientos que disminuyen la competitividad país, pues traslados de pocos kilómetros se llega a tardar incluso horas, y esto provoca además pérdida de horas laborales y de esparcimiento para las personas, y una desmejora en la calidad de vida. Considerando que la gran cantidad de vehículos que circulan en Costa Rica, ha provocado enormes cantidades de consumo de combustibles, lo que amerita que Costa Rica deba adquirir enormes cantidades de combustibles, que afectan negativamente la balanza de pagos. También se incrementan los accidentes de tránsito, con la consecuente pérdida de recursos materiales y humanos. Considerando que el consumo en Costa Rica de miles de galones de combustible al mes, de los vehículos automotores, se convierte en forma proporcional en toneladas de contaminantes como partículas y CO2, que afectan la salud de las personas. Considerando que producto de la Pandemia del COVID 19, Costa Rica se vio obligado a implementar drásticas políticas de TELETRABAJO que disminuyeron drásticamente el consumo de combustible, la contaminación ambiental, los traslados dentro del GAM de kilómetros de distancia, se lograban hacer en minutos, lo que benefició a las personas que debían trasladarse. Considerando que en los años 2020 y 2021 las personas, instituciones y empresas invirtieron considerables sumas de dinero en equipos y tecnología para implementar el TELETRABAJO, y que esos recursos se podrían estar subutilizando con la vuelta de la presencialidad. Considerando que el TELETRABAJO permitió que muchas familias pudieran estar mas unidas, pues tanto padres como hijos podían estar en casa, en lugar de verse obligados a salir largas jornadas, donde debían invertir 8 horas de trabajo, y a estas se debían de adicionar en muchas ocasiones horas en desplazamiento desde y hacia sus trabajos. Considerando que en la actualidad el litro de gasolina, tiende a superar la barrera histórica de los mil colones por litro. Considerando que si se re implementan las políticas de TELETRABAJO, muchas personas no se verían obligadas a desplazarse innecesariamente, y que esto provocaría una disminución de los embotellamientos, que a su vez favorecería la productividad y competitividad país, pues los tiempos de desplazamiento de quienes si están obligados a desplazarse o movilizar mercaderías disminuiría sustancialmente. Considerando que esta disminución en tiempos de desplazamiento, se traduce no solo en mejora de la competitividad país, sino que además significa una disminución del consumo de combustibles tanto a nivel país, como a nivel individual y empresarial, que significa un alivio económico para el país y sus ciudadanos.

El ministro de ambiente y energía y el presidente de la República decretan:

Directriz Energética DIRIGIDA A LOS JERARCAS DE LOS ÓRGANOS, ENTES, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO CENTRALIZADO Y DESCENTRALIZADO

Artículo 1. En un plazo no mayor a 6 meses, los jerarcas, directivos y encargados de mantenimiento velarán por que todas las edificaciones propias, tengan pintado los techos de los edificios, talleres, bodegas, parqueos y otros, de color blanco mate.

Artículo 2. De forma inmediata, los jerarcas, directivos y encargados de construcciones, remodelaciones y mantenimiento, velarán porque en los proyectos de remodelaciones o construcción de edificaciones, se incorporen los mismos con techos blancos, o de cubierta vegetal.

Artículo 3. De forma inmediata, los jerarcas, directivos y encargados de construcciones y remodelaciones, en los proyectos de remodelaciones o construcción de edificaciones que utilicen cielorraso, se incorporarán los mismos con materiales aislantes de calor y ruido.

Artículo 4. De forma inmediata, los jerarcas, directivos y encargados de edificaciones no podrán alquilar o renovar alquileres donde los edificios arrendados no cumplan las especificaciones de contar con techos blancos o de cubierta vegetal, así como con cielorrasos con materiales aislantes especiales de calor y ruido.

Artículo 5. De forma inmediata, los jerarcas, directivos y encargados de proveedurías deberán de garantizar que las compras y o adquisiciones de equipos eléctricos y electrónicos como luces, computadoras, aires acondicionados, abanicos, ups, pantallas planas, monitores, refrigeradores, cuenten con certificación de Energy Star.

Artículo 6. De forma inmediata, los jerarcas, directivos y encargados de proveedurías deberán de garantizar que durante las horas no laborales, en las que los edificios se encuentren cerrados, las luces de oficinas y pasillos se encuentren apagadas y se instalen fotoceldas en los equipos de iluminación en los espacios que resulte necesario.

Artículo 7. De forma inmediata, los jerarcas, directivos y encargados de equipos informáticos, deberán de configurar todos los equipos de cómputo para que los monitores y discos duros se apaguen automáticamente una vez transcurridos más de 5 minutos sin usarse el teclado o ratón del equipo; de igual manera se activarán las funciones de suspensión o hibernación del equipo para periodos de inactividad de una hora.

Artículo 8. De forma inmediata, los jerarcas, directivos y encargados de personal autorizarán y fomentarán una política de “Cool Biz” donde se permita a los funcionarios, inclusive los de alto rango, abogados y de puestos ejecutivos, a utilizar prendas ligeras tipo Polo, Guayaberas, o camisas de vestir de manga corta o larga.

Artículo 9. En las instituciones donde se utilicen o requieran uniformes a las personas, los jerarcas, directivos y encargados de personal deberán de variar en un plazo de 6 meses a un año dichos uniformes a efecto de que coincidan con la política de “Cool Biz, con la utilización de prendas ligeras y frescas tipo Polo, Guayaberas, o camisas de vestir de manga corta o larga sin corbata. Las prendas elegidas deberán de ser prendas que no requieran planchado.

Artículo 10. En las instituciones donde se utilicen aires acondicionados, los jerarcas, directivos, encargados de edificaciones y funcionarios que puedan acceder a los controles de dichos equipos, deberán de velar por que los termostatos de los aires acondicionados estén regulados en un rango de temperaturas de entre 24 y 28 grados Celsius.

Artículo 11. De forma inmediata, los jerarcas, directivos y encargados de proveedurías deberán de garantizar que las compras y adquisiciones de vehículos como autobuses, microbuses, camiones, automóviles, vehículos rurales y demás, tengan colores claros como blancos, grises claros o amarillos.

Articulo 11bis. De forma inmediata, los jerarcas y directivos girarán instrucciones para evitar la circulación de sus vehículos en giras, reuniones, o entrega de correspondencia, utilizando las videoconferencias, los vehículos colectivos y la facilidad que brinda Correos de Costa Rica para mensajería y entrega de paquetes.

Artículo 12. De forma inmediata, los jerarcas, directivos y encargados de proveedurías y edificaciones deberán de promover la siembra de árboles nativos que favorezcan la sombra en los espacios abiertos al aire libre como aceras y parqueos. Deberán considerarse especies que no dañen el entorno, teniendo especial cuidado en la altura y raíces de las especies para que no toquen el cableado eléctrico, y no dañen las aceras y pavimentos.

Artículo 13. De forma inmediata, los jerarcas, directivos y encargados de proveedurías y edificaciones deberán de promover el uso de hornos solares y minimizar la utilización de cocinas y microondas. Asimismo, donde se necesite agua caliente se utilizará la energía solar para lograrlo.

Artículo 13bis. De forma inmediata, los jerarcas, directivos iniciarán el diseño y la construcción de las instalaciones necesarias para para participar activamente en el programa de generación distribuida, procurando disminuir la energía comprada a las empresas y cooperativas eléctricas en un porcentaje máximo de acuerdo a sus necesidades de electricidad.

Artículo 14. De forma inmediata, los jerarcas, directivos y encargados del ICE y de la CNFL deberán realizar un estudio en un plazo no mayor a 6 meses, a efecto de valorar la posibilidad de vender a sus clientes, al contado o al crédito dentro de la facturación eléctrica equipos eléctricos y electrónicos como luces, computadoras, aires acondicionados, pantallas planas, monitores, refrigeradores, con certificación de Energy Star. Se buscará que estos equipos sean los más eficientes de los listados de Energy Star y se brindará al consumidor información acerca de cómo configurarlos para obtener de éstos el menor consumo energético posible.

Artículo15. los jerarcas y directivos de la Administración Central , e instituciones autónomas deberán de implementar drásticas políticas de TELETRABAJO, lo que implica del 80% al 10% del tiempo en labor virtual, en tanto sea posible, manteniendo y mejorando la atención a los usuarios

Artículo 16. El Poder Ejecutivo fomentará por medio de campañas publicitarias y de comunicación, que el resto del sector público, y el sector privado implementen también drásticas políticas de TELETRABAJO, esto con el fin de disminuir el consumo de combustible, disminuir los tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de las personas.

Artículo 18. La Administración Central y sus instituciones, implementarán además una política de Car Pooling, donde los parqueos institucionales únicamente se podrán asignar a funcionarios que implementen esta política con otros compañeros de la institución o empresas o instituciones cercanas. El Poder Ejecutivo fomentará que esta política se implemente también en otras instituciones del sector público y en empresas privadas.

Artículo 19. Los jerarcas y directivos deberán rendir un informe semestral ante el Ministro de Ambiente, Energía y Mares, sobre las acciones tomadas al amparo de la presente directriz, los resultados obtenidos y los ahorros efectivos logrados, quien lo consolidará y presentará con sus recomendaciones ante el Consejo económico, el que lo analizará y vertirá las directrices necesarias para el logro de los objetivos planteados.

Artículo 20. El incumplimiento de la presente directriz se considerará falta leve; pero su reiteración en menos de 6 meses, será falta grave.

Artículo 21. Se deroga la directriz Nº 017-MINAET

Artículo 22. Rige a partir de su publicación

Atte.

(*) Gino Biamonte Castro, Presidente Junta Directiva Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre.