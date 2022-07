Observe la Luna llena de julio – ¡si no hay nubes!

Día: 13 de julio 2022.

Hora: 12:38 (culminación de la fase).

Orto: 18:20 (en el horizonte para Costa Rica); en realidad ya lleva unas 6 horas ¡menguando!

Debe dar unos 15 minutos luego del orto, depende de las montañas, edificios o nubes que tenga al frente.

Solo para una orientación inicial, pero la claridad y el orto delatan la posición.

Ocaso: 06:11. (el 14/07/2022) .

. Un poco antes, debido a los obstáculos que tenga al frente (Oeste-Suroeste). Constelación: Sagittarius .

¡¿No en capricornio, como le cuentan los que hacen horóscopos?!

¡¿No en capricornio, como le cuentan los que hacen horóscopos?! El Sol tampoco estará en la constelación cáncer,

Ese podrá ser su “signo zodiacal” (¡¿signifique lo que usted crea!?)

Es curioso; con toda la tecnología informática actual (más binoculares, telescopios y sitios astronómicos confiables), quienes hacen horóscopos no pueden (o no quieren) actualizarse; -extraño, verdad-. Pero en realidad el horóscopo, es solo un mal chiste.

Para este negocio de mentira y engaño descarado, no les conviene hacer la corrección derivada de la precesión de los equinoccios, durante los últimos 4000 años.

Y al usuario de horóscopos, no le importa, prefiere simplemente creer y «soñar», como en muchas otras supersticiones heredadas por la rutina no cuestionada.



Será una hermosa Luna “grande”, especialmente a la salida (efecto, quizás entre psicológico y físico), pero la fotografía le demostrará que no hay diferencia entre esta posición y cuando está alta en el cielo (https://es.wikipedia.org/wiki/Ilusi%C3%B3n_lunar).

Lo anterior porque el perigeo (punto más cercano -cada mes- entre el centro de la Luna y el centro de la Tierra), ocurre solo unas horas antes (03:06).

Si le surge la duda de ¿por qué “grande”, si estamos muy cerca del afelio de la Tierra? Bueno allí hay una simplificación del lenguaje; “es el afelio del sistema Tierra-Luna”. La lejanía afecta a ambos cuerpos , Figura 1.👇 Y también la duda de -¿“por qué estando alineadas con el Sol, no hay eclipse”?

En realidad la alineación no es geométricamente perfecta; ya que la órbita de la Luna está inclinada unos 5°, respecto a la órbita de la Tierra. Entonces la sombra de la Tierra (¡siempre redonda, nunca una recta si la Tierra fuera plana!) no cae sobre la Luna (es esta fecha).

Por eso no ocurren eclipse en cada llena. Figura 2.👇 Pero no desespere, tendremos una alineación «casi» perfecta, con un eclipse total de Luna el 8 de noviembre 2022.

(*) José Alberto Villalobos Morales, Asesor en Física y Astronomía.