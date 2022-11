Algunas de las conductas más odiosas del tico

Columna Poliédrica

Con esto de la participación de la selección nacional de fútbol en el mundial de Catar, nuevamente, aparecen muchas de las conductas más odiosas del tico. Se trata de comportamientos que son repugnantes debido al nivel de bajeza que supone dichas acciones, así como las consecuencias que repercuten en los mismos ticos; el fútbol tiene la posibilidad de desatar las pasiones más bajas de las personas, y también las más irreflexivas.

Debido a que se perdió contra la selección nacional mayor de fútbol masculino de España y por un marcador muy abultado, se asume la posición que ya nada sirve y que todo es una desgracia. Aparecen voces que reniegan de los jugadores, cuerpo técnico y los dirigentes que, semanas o meses atrás, eran objeto de toda clase de elogios, con lo cual se evidencia una de las conductas más odiosas del nosotros los costarricenses; nos gusta hacer leña del arbol caído y también nos gusta montarnos en el coche de la victoria, ambas conductas son reprochables y detestables.

El tico, en no pocas ocasiones, la emprende en contra del mismo tico. Hace mucho tiempo, cuando la selección de fútbol de Costa Rica jugaba en el estadio Ricardo Saprissa, me tocó vivir una de las conductas más aborrecibles del tico, a saber: los jugadores no tuvieron una buena noche y el equipo mexicano comenzó a pasar la bola de un lado para otro del campo de juego, para mi sorpresa, los mismos ticos comenzaron a corear el olé a favor de la selección mexicana. Eso fue como una traicón colectiva.

En el actual mundial de fútbol salió a relucir la falta prudencia de algunas personas al proclamar a los cuatro vientos que serían campeones mundiales. Quiero dejar claro que no se trata de sentirnos menos que ninguna de las selecciones participantes o de los otros países del mundo, sin embargo, hubiese sido mejor tener recato y que los jugadores, entrenador y el motivador de la selección de fútbol dijeran: vamos a tratar de llegar los más lejos que nos sea posible. Lo anterior supone el objetivo de llegar hasta la final y ganarla, pero no expone a las personas al rídiculo en caso de no lograrse el campeonato mundial de fútbol.

Otra conducta de las más odiosas son los insultos de todo tipo que los familiares de los jugadores tienen que soportar de parte de fanáticos sin ningún tipo de educación. Los familiares no tienen la culpa de que los jugadores no hayan tenido un buen día en defensa, que no se hayan encontrado en el medio campo o que la delantera falle goles o ni siquiera hiciera un tiro directo como en el partido contra la selección española de fútbol; es aberrante que, sobretodo los hijos de los seleccionados, se vean sometidos a insultos y todo tipo de bromas en razón de su vínculo sanguíneo con los jugadores que están representando al país en Catar.

Es curioso también que hay personas cuyo desconexión con la realidad es total. Solo piensan en fútbol día y noche, desde que se levantan hasta que se acuestan, es algo que se vuelve hasta patológico; en otras palabras, se asume una conducta irresponsable a lo interno de las familias, aunque no tengan capacidad económica se compran pantallas de televisión y se hacen actividades que no se pueden costear o lo hacen por medio del endeudamiento familiar. La irresponsabilidad financiera es parte de las conductas odiosas del costarricense.

Finalmente, la más odiosa de todas, es la violencia que se asume si se pierde y si se gana. Se ha dicho que la violencia es solo contra las mujeres pero va más allá de eso, se ensaña contra los hijos e hijas, contra madres y padres adultos mayores, pero también entre los propios varones que forman parte de la familia; en efecto, se trata de la conducta más odiosa de todas, la que resulta incomprensible y la que hace del costarricense promedio (no todos) una persona odiosa y digna de la censura más fuerte que se pueda hacer.

Esta realidad no la dicen los medios de comunicación, a veces, hasta se oculta. Nosotros aquí queremos evidenciarla, no para señalar a nadie sino para intentar, como sociedad, erradicarlas de nuestra forma de ser.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot