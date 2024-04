Fuerza Armada venezolana destruye aeronave «hostil» en oeste del país

Caracas, 26 abr (Sputnik).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) destruyó una aeronave que fue declarada como hostil, luego de ingresar al país de forma ilegal y ser ocultada en una zona boscosa en el estado fronterizo de Zulia (oeste), informó este viernes el jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lárez.

«Por lo que se ordena el despliegue de los medios aéreos de reconocimiento de combate en persecución de la traza detectándose que la aeronave en cuestión había aterrizado, había sido ocultada en un bosque de galería y cubierta con una malla camuflada (…) aledaño a una pista de tierra clandestina improvisada no autorizada, identificada como L5 y ubicada en el municipio Catatumbo del estado Zulia, declarándose la misma como blanco «hostil», señaló Hernández Lárez a través de X.

De acuerdo con el funcionario, la aeronave fue destruida tras no haber sido autorizada por las dependencias de los servicios de tránsito aéreo del país caribeño.

«Por no tener plan de vuelo, no tener código de identificación, volar sin transponder y no haber sido autorizada por las dependencias de los servicios de tránsito aéreo venezolanos para sobrevolar en territorio nacional, procediéndose al despliegue de los medios defensivos de combate de la aviación militar y unidades de escudriñamiento territoriales, efectuándose la inmovilización y destrucción de la mencionada aeronave de acuerdo con las leyes venezolanas vigentes», indicó.

El funcionario señaló que se presume que la aeronave era utilizada por grupos generadores de violencia asociados al tráfico ilícito de droga y traslado de armamentos en el territorio nacional.

«Venezuela es un Estado democrático de derecho y de justicia y como territorio de paz, lucha constante y sostenidamente contra los flagelos de los crímenes transnacionales del narcotráfico, tráfico de armamento, minería ilegal y trata de personas. Nuestro territorio nacional no será plataforma del crimen organizado transnacional», comentó.

Desde 2012, la FANB destruyó 379 aeronaves en ejercicio de la soberanía nacional, de acuerdo con Hernández Lárez.

En enero, el presidente Nicolás Maduro señaló que en el 2023 los órganos de seguridad lograron la incautación de 52.145 kilos de droga, proveniente de Colombia.

Además, fueron destruidos 61 laboratorios, 49 pistas clandestinas y neutralizadas 48 aeronaves del narcotráfico que sobrevolaron o aterrizaron en territorio nacional, así como fueron destruidos e incautados dos submarinos.

De igual manera, los cuerpos de seguridad desmantelaron 1.844 grupos de delincuencia organizada. (Sputnik)