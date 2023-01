La mitad de las empresas alemanas sufren escasez de personal cualificado, según estudio

Berlín, 12 ene (Sputnik).- Más de la mitad de las empresas alemanas declararon no disponer de personal cualificado suficiente para cubrir todas sus vacantes, lo que representa una cifra récord, según una investigación de la Cámara de Industria y Comercio de Alemania (Deutsche Industrie- und Handelskammer).



«La escasez de trabajadores cualificados se está convirtiendo en un problema cada vez mayor para la economía alemana (…) Más de la mitad de las casi 22.000 empresas declararon que no podían cubrir todas sus vacantes, una cifra récord», declaró la Cámara en un comunicado.



Según el estudio realizado a finales de 2022, las empresas alemanas de todos los sectores sufren escasez de personal.



Señala que a finales de 2021, la cifra se situaba en el 51 por ciento, mientras que en 2022, el 58 por ciento de las empresas del sector industrial y de la construcción, respectivamente, declararon escasez de personal.



«Las dificultades de empleo en las empresas han vuelto a empeorar en comparación con el año anterior, a pesar de que las empresas prevén en muchos casos un año económicamente difícil y han reducido su planificación de personal», dice el informe.



Como subrayó Achim Dercks, subdirector ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio, durante la presentación del estudio, se prevé que en Alemania queden vacantes unos 2 millones de puestos de trabajo.



«Esto corresponde a un potencial de valor añadido perdido de casi 100.000 millones de euros», especificó Dercks.



Asimismo, afirmó que la escasez de trabajadores cualificados está reduciendo los costes y aumentando las dificultades para financiar los presupuestos públicos.



«Combinado con los elevados precios de la energía y los retos de la transición hacia la neutralidad climática, la escasez cada vez mayor de personal podría llevar incluso a trasladar la producción y los servicios al extranjero», añadió.



Dercks indicó que la escasez de trabajadores cualificados no solo supone una carga para las empresas, sino que también amenaza el progreso en tareas como la transición energética, la digitalización y la expansión de las infraestructuras.



«Para estas tareas, necesitamos ante todo personas con experiencia práctica, y ahora hay menos que nunca», explicó la Cámara. (Sputnik)